video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 19 أبريل 2018 10:53 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

وزير الخارجية الليبى ينعى وفاة زوجة المناضل الراحل نيلسون مانديلا

الخميس، 19 أبريل 2018 09:34 م
وزير الخارجية الليبى ينعى وفاة زوجة المناضل الراحل نيلسون مانديلا زوجة نيلسون مانديلا


كتب أحمد جمعة
إضافة تعليق

بعث وزير الخارجية الليبى بحكومة الوفاق الوطنى محمد الطاهر سيالة برقية تعزية بمناسبة رحيل وينى ماندلا زوجة ورفيقة الزعيم الراحل نيلسون مانديلا.

 

وأعرب الوزير الليبى عن تعازيه لشعب جنوب أفريقيا الصديق ولكل الأصدقاء والمناصرين للمناضل نيلسون مانديلا و المعارضون للتمييز العنصرى.

 

و قد نفذت السفارة الليبية بالعاصمة بريتوريا بجمهورية جنوب أفريقيا تعليمات الوزير محمد سيالة بضرورة زيارة زوجة الزعيم نيلسون مانديلا للاطمئنان عليها بالمستشفى لتلقى العلاج آنذاك قبل وفاتها.

 

وشاركت السفارة الليبية بجمهورية جنوب أفريقيا الصديقة فى مراسم تشييع جثمان الراحلة كما شاركت فى حفل التأبين الرسمى.

 

واشهد العلاقات الليبية الجنوب افريقية بالتميز والإستراتيجية والتاريخية كونها علاقات راسخة و قوية مستمدة من المواقف الداعمة المتبادلة بين البلدين والشعبين الصديقين فى الوقت الراهن و على مر العقود الماضية،

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

بشار الجعفرى لمايكل مورجان: الجيش أنقذ مصر ولولاه لتحولت لعراق وليبيا

ليبيا

اخبار ليبيا

جنوب افريقيا

مانديلا

وفاه زوجه مانديلا




لا تفوتك
الصحة: تطعيم 5 ملايين طالب ضد الأمراض المعدية خلال الربع الأول من 2018

الصحة: تطعيم 5 ملايين طالب ضد الأمراض المعدية خلال الربع الأول من 2018

مصر للطيران تبدأ تسيير رحلتين جديدتين أسبوعيا من الكويت إلى سوهاج غدا

مصر للطيران تبدأ تسيير رحلتين جديدتين أسبوعيا من الكويت إلى سوهاج غدا

البرلمانى الليبى محمد الرعيض رئيس غرفة التجارة الليبية لـ"اليوم السابع":نعول على القاهرة لتوحيد المؤسسة العسكرية وندعو رجال الأعمال المصريين للاستثمار فى بلادنا.. الدستور أولا ونحتاج لحكومة موحدة

البرلمانى الليبى محمد الرعيض رئيس غرفة التجارة الليبية لـ"اليوم السابع":نعول على القاهرة لتوحيد المؤسسة العسكرية وندعو رجال الأعمال المصريين للاستثمار فى بلادنا.. الدستور أولا ونحتاج لحكومة موحدة

معركة سلفية إخوانية.. برهامى يفضح السلفيين المنحازين للإخوان: الجماعة وأنصارها يعتبرون مصر "دار كفر".. ويقبلون الشذوذ الجنسى لإرضاء الغرب.. وداعية إخوانى يرد: "أنت تافه ولك فتوى أباحت الشذوذ وهجومك علينا هوس"

معركة سلفية إخوانية.. برهامى يفضح السلفيين المنحازين للإخوان: الجماعة وأنصارها يعتبرون مصر "دار كفر".. ويقبلون الشذوذ الجنسى لإرضاء الغرب.. وداعية إخوانى يرد: "أنت تافه ولك فتوى أباحت الشذوذ وهجومك علينا هوس"

لشرب الشاى وقت العصارى مش للكركبة..4 أفكار مبهجة لتزيين بلكونتك

لشرب الشاى وقت العصارى مش للكركبة..4 أفكار مبهجة لتزيين بلكونتك

الزمالك يحقق فى صفقة نانا بوكو بعد الإصابة المزمنة

الزمالك يحقق فى صفقة نانا بوكو بعد الإصابة المزمنة

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة