وزير الخارجية الليبى ينعى وفاة زوجة المناضل الراحل نيلسون مانديلا

كتب أحمد جمعة

بعث وزير الخارجية الليبى بحكومة الوفاق الوطنى محمد الطاهر سيالة برقية تعزية بمناسبة رحيل وينى ماندلا زوجة ورفيقة الزعيم الراحل نيلسون مانديلا.

وأعرب الوزير الليبى عن تعازيه لشعب جنوب أفريقيا الصديق ولكل الأصدقاء والمناصرين للمناضل نيلسون مانديلا و المعارضون للتمييز العنصرى.

و قد نفذت السفارة الليبية بالعاصمة بريتوريا بجمهورية جنوب أفريقيا تعليمات الوزير محمد سيالة بضرورة زيارة زوجة الزعيم نيلسون مانديلا للاطمئنان عليها بالمستشفى لتلقى العلاج آنذاك قبل وفاتها.

وشاركت السفارة الليبية بجمهورية جنوب أفريقيا الصديقة فى مراسم تشييع جثمان الراحلة كما شاركت فى حفل التأبين الرسمى.

واشهد العلاقات الليبية الجنوب افريقية بالتميز والإستراتيجية والتاريخية كونها علاقات راسخة و قوية مستمدة من المواقف الداعمة المتبادلة بين البلدين والشعبين الصديقين فى الوقت الراهن و على مر العقود الماضية،