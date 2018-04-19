وزير التنمية المحلية: 35 مليون جنيه تكلفة نقل جبل أبو خريطة للمدفن الصحى







المنوفية _ محمد فتحى

أكد اللواء أبو بكر الجندى وزير التنمية المحلية، أن تكلفة نقل جبل أبو خريطة وإنشاء مصنعا لتدوير القمامة ستكلف الدولة 35 مليون جنيه.

وأضاف وزير التنمية المحلية، خلال مؤتمر صحفى بمحافظة المنوفية، أن العمل على إنهاء جبال القمامة ونقلها إلى مناطق خارج الكتلة السكنية، بالاضافة إلى تغطية المصارف فى جميع محافظات مصر هو مسؤلية أساسية لوزارة التنمية المحلية، مضيفا أننا نسير على الطريق الصحيح للنهوض بالوطن الغالى مصر إلى بر الأمان.

وأكد وزير التنمية المحلية، أنه هناك فرص لتقنين أوضاع واضعى اليد على الأراضى إلى تقنين أوضاعهم حتى 15 يونيو القادم وبعدها ستسترد الدولة أملاكها بجميع محافظات الجمهورية، لأن تلك الأرضى ملك للوطن وستعود بالنفع على جميع المواطنين.

وأضاف وزير التنمية المحلية أن الوزارة أنهت استعدادتها لشهر رمضان بفتح منافذ بيع وزيادة كميات من السلع الأساسية.