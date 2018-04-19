ميناء دمياط يستقبل 9 سفن حاويات وبضائع عامة خلال 24 ساعة







دمياط عبده عبد البارى

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية 4 سفن حاويات و 5 سفن بضائع عامة بينما غادر 4 سفن حاويات و 4 سفن بضائع عامة و بذلك وصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 20 سفينة ، بالإضافة إلى سفينتين بالمخطاف الخارجي فى انتظار إتمام إجراءات الدخول .



وأعلنت هيئة الميناء فى بيان لها مغادرة قطاران بحمولة إجمالية 2599 طن قمح ،كما غادرت 65 سيارة نقل محملة بـ 3073 طن قمح و بهذا وصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 157318 طنا ،بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 23193 طنا ،كما شملت حركة الصادر من الميناء 7850 طن يوريا و 3110 طن فوسفات 3880 طن رمل .



