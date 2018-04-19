منسقة سيدات أعمال سيناء من البحيرة: نواجه جحيم الإرهاب بصناعة الجمال







البحيرة - ناصر جودة وجمال ابو الفضل

أكدت الدكتورة سهام عز الدين جبريل منسق سيدات الأعمال بشمال سيناء على دور المرأة السيناوية فى مواجهة الإرهاب الغاشم الذى يريد إسقاط الدولة المصرية وزرع الفتن بين أبنائها.

وأضافت أن المرأة بشمال سيناء ستظل قوية وصامدة ومبدعة رغم ظروفها الاقتصادية الصعبة ورغم التحديات التى تواجهها ومنها جحيم الإرهاب الذى يريد القضاء على الأخضر واليابس بأرض الفيروز.

وأوضحت جبريل فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع" على هامش ملتقى سيدات الأعمال الذى أقيم بمقر الغرفة التجارية بالبحيرة أن المرأة السيناوية تتحدى الإرهاب الذى يريد أن يطمس هويتها، بالإنتاج خاصة إنتاج المصنوعات اليدوية أوما يسمى بصناعة الجمال .

وعن مشاركتها فى ملتقى سيدات الأعمال بالبحيرة، أكدت الدكتوره سهام جبريل أن هناك مساهمة واضحة لتمثيل شمال سيناء بمشاركة حسناء الشريف منسق المجلس القومى للمرأة ودينا مصطفى راضى منسق رائدات الأعمال اللواتى تكبدن مشاق السفر إلى البحيرة رغم العوائق الأمنية ليقدمن إنتاج المرأة السيناوية من المشغولات اليدوية خلال معرض سيدات الأعمال.

وطالبت منسق سيدات الأعمال بشمال سيناء بدعم الدولة ومؤسساتها للصناعات اليدوية للمرأة السيناوية المستلهمة من التراث البدوى، لأن ذلك يعكس الهوية المصرية بتنوعاتها المختلفة.

وعن دور مجلس سيدات الأعمال بسيناء فى تسويق المنتجات اليدوية للمرأة السيناوية أكدت سهام جبريل على الدور الحيوى الذى يقوم به المجلس من خلال المشاركة فى المعارض المحلية والأجنبية والمساهمة فى تسويق المشغولات اليدوية التى تستلهم التراث الشعبى بصورة عصرية.

وكانت الغرفة التجارية بالبحيرة قد عقدت مؤتمرا حاشدا لملتقى سيدات أعمال الغرف التجارية بحضور القنصل البريطانى فى مصر وندى فريمان ورؤساء الغرف التجارية.

شارك فى المؤتمر المحاسب فتحى مرسى رئيس مجلس إدارة الغرفة التجارية وريم صيام رئيس المجلس الاقتصادى المصرى لسيدات الأعمال ودعاء قنديل رئيس جمعية سيدات الأعمال وياسمين الكاتب عضو جمعية سيدات الأعمال ومحمد وجيه خالد مدير صندوق المشروعات المتوسطة والصغيرة ورؤساء الغرف التجارية بالإسكندرية وشمال سيناء والإسماعلية والسويس وسوهاج.

وعلى هامش الملتقى تم افتتاح معرض للصناعات اليدوية خاصة بمناطق شمال سيناء، والذى لاقى قبولا لافتا للنظر من قبل الحاضرين.