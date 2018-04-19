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منحة مجانية فى علوم الحاسب الآلى لأبناء الاسماعيلية

الخميس، 19 أبريل 2018 02:44 م
منحة مجانية فى علوم الحاسب الآلى لأبناء الاسماعيلية محافظة الإسماعيليه


الإسماعيلية – جمال حراجى
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أعلن مركز تدريب علوم الحاسب الآلي بديوان عام محافظة الإسماعيلية فى بيان له اليوم، عن المنحة المجانية لشباب الخريجين من محافظة الإسماعيلية فى برامج الويندوز والأوفيس، والتى  تبدأ خلال شهر مايو المقبل و تستمر حتى شهر يونيو 2018 .

وقالت رضوى محمد مدير المركز أنة يمكن لجميع ابناء الاسماعيلية من حديثى التخرج التقدم للحصول على المنحة، والتى تكون مدتها شهر من خلال التوجه لمركز علوم الحاسب الآلي بالمحافظة الجديدة، وتقديم الأوراق المطلوبة(شهادة الميلاد – صورة البطاقة – صورة المؤهل متوسط/عال)، مع الأخذ فى الإعتبار دفع مبلغ 360 شرط جزائي، وهو قيمة الكورس  فى حال عدم الانتظام، وأن المركز يستقبل شباب الخريجين من 18 -28 سنة طوال أيام الأسبوع من 9 -2 ظهرا للتقديم لمنحة المركز، ويحاضر فيها مجموعة من المدربين المعتمدين الأكفاء .

 


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