مناظرة 380 حالة بقافلة جامعة جنوب الوادى بمدينة شلاتين







قنا - هند المغربى

نظمت جامعة جنوب الوادي ،قافلة طبية برئاسة الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة إلى مدينة شلاتين ، مضيفا أن القافلة تضم 29 طبيب في كافة التخصصات وتتراوح درجاتهم بين أستاذ حتى طبيب مقيم، بالإضافة الى 3 أعضاء هيئة التدريس، من كلية الطب البيطري و 4 فنيين في تخصصات مختلفة.

وأضاف الدكتور يوسف الغرباوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن القافلة الطبية ناظرت حالات جلدية ومخ وأعصاب ورمد أطفال ونساء وتوليد.