مناظرة 380 حالة بقافلة جامعة جنوب الوادى بمدينة شلاتين

مناظرة 380 حالة بقافلة جامعة جنوب الوادى بمدينة شلاتينالخميس، 19 أبريل 2018 09:06 ص
جانب من القافلة
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نظمت جامعة جنوب الوادي ،قافلة طبية برئاسة الدكتور عباس منصور رئيس الجامعة إلى مدينة شلاتين ، مضيفا أن القافلة تضم 29 طبيب في كافة التخصصات وتتراوح درجاتهم بين أستاذ حتى طبيب مقيم، بالإضافة الى 3 أعضاء هيئة التدريس، من كلية الطب البيطري و 4 فنيين في تخصصات مختلفة.
وأضاف الدكتور يوسف الغرباوي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، أن القافلة الطبية ناظرت حالات جلدية ومخ وأعصاب ورمد أطفال ونساء وتوليد.
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