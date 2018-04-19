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مصدر عسكرى سورى ينفى وقوع أى هجمات على مواقع الجيش فى دير الزور

الخميس، 19 أبريل 2018 11:00 ص
مصدر عسكرى سورى ينفى وقوع أى هجمات على مواقع الجيش فى دير الزور الجيش السورى - أرشيفية


(أ ف ب)
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نفى مصدر عسكرى فى محافظة دير الزور لوكالة فرانس برس، وقوع أى هجمات على مواقع الجيش السورى على امتداد الضفة الغربية لنهر الفرات، الذى يقسم محافظة دير الزور الى قسمين، لكنه أشار الى أن مواقع الجيش تتعرض لقصف متقطع من الضفة الشرقية حيث يتمركز داعش، ما يستدعى رداً بالاسلحة المناسبة.

من جانبه أعلن المرصد السورى ، مقتل 25 عنصراً على الأقل من القوات السورية فى هجوم مفاجئ شنه تنظيم داعش على أطراف مدينة الميادين فى شرق سوريا بعد ستة أشهر من طرده منها.

وتمكنت قوات الجيش السورى فى 14 أكتوبر الماضى، من طرد التنظيم بالكامل من مدينة الميادين الواقعة جنوب شرق مدينة دير الزور ومن مناطق أخرى مجاورة، لتتقلص بذلك مساحة سيطرته الى بعض الجيوب فى المحافظة وفى البادية السورية.

وأفاد المرصد عن شن التنظيم "هجوماً مفاجئاً الأربعاء تمكن بموجبه من الوصول إلى أطراف مدينة الميادين حيث خاض معارك عنيفة ضد القوات، مشيراً الى مقتل 25 عنصراً مقابل 13 عنصراً من تنظيم داعش.

 


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