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محافظ قنا ورئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية يتفقدان عدد من المنشآت الخدمية

الخميس، 19 أبريل 2018 07:54 م
محافظ قنا ورئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية يتفقدان عدد من المنشآت الخدمية اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا - أرشيفية


قنا - هند المغربى
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تفقد اللواء عبد الحميد الهجان محافظ قنا، والدكتور أشرف منصور المؤسس الأول ورئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالقاهرة مركز الحكيم الشامل لتأهيل ذوى الاحتياجات الخاصة، ومبنى مؤسسة التنمية المستدامة بمدينة قنا، رافقهما عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة. 
 
وأوضح الهجان أن مركز الحكيم تم افتتاحة فى مارس الماضى، بحضور اللواء أبوبكر الجندى وزير التنمية المحلية، وذلك بعد تطويره بتكلفة مالية بلغت حوالى 2 مليون و400 ألف جنيه، مشيرًا إلى أن المركز يضم ورشة حديثة لتصنيع المنتجات الخشبية ومطبعة، بينما مبنى مؤسسة التنمية المستدامة يضم وحدة صحية ووحدة شئون اجتماعية وجهاز لشئون البيئة، بالإضافة إلى قاعة للاحتفالات ومسرح وورشة تدريب، لافتًأ إلى أن الزيارة الهدف منها اطلاع رئيس مجلس أمناء الجامعة الألمانية بالإمكانيات المتوفرة فى كلا المبنيين من مساحات فضاء وورش ومعدات لبحث امكانية الإستفاده من خبرات الجامعة فى دعمها ورفع كفائتها واستغلالها بشكل أمثل.
 
ومن جانبه، أبدى الدكتور أشرف منصور استعداد الجامعة الألمانية بالقاهرة للتعاون مع محافظة قنا وتوفير الدورات والبرامج التدريبية اللازمة للعاملين فى ورشة النجارة بمركز الحكيم، لتحسين قدراتهم ومهاراتهم الفنية، بالإضافة إلى أعداد مدربين لتدريب وتأهيل الأطفال مهنيًا، وذلك للأطفال من سن 12 سنة أو أكثر، كما ذكر أنه سيتم دراسة إمكانية الاستفادة من المساحات الموجوده بالمبنيين فى إقامة مشروعات حرفية وورش تدريب لخدمة أهالى المحافظة.

 


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