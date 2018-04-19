video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 19 أبريل 2018 12:49 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ سوهاج : توريد 2411 طن لشون وصوامع المحافظة

الخميس، 19 أبريل 2018 12:41 م
محافظ سوهاج : توريد 2411 طن لشون وصوامع المحافظة توريد قمح - أرشيفية


سوهاج – عمرو خلف
إضافة تعليق

قال  الدكتور أيمن عبد المنعم  محافظ سوهاج أن كمية الاقماح المحلية الموردة بالشون والصوامع بنطاق المحافظة بلغت 2411 و171 كيلو جرام حتى الآن، مؤكدا على انتظام سير عملية توريد الأقماح بنطاق المحافظة و أن اللجنة المشكلة بديوان عام المحافظة وغرفة العمليات التى تتابع توريد الأقماح المحلية للموسم الزراعى 2018 بالشون والصوامع الكائنة بدائرة المحافظة.

وشدد المحافظ على اللجنة ورؤساء الوحدات المحلية بضرورة العمل على تذليل كافة العقبات والمعوقات التى قد تعترض عمليات توريد الأقماح وتسهيل عملية التوريد على جميع المزارعين، مشيراً إلى أن الفترة القادمة ستشهد زيادة فى كميات القمح الموردة بعد انتهاء عمليات الحصاد بمختلف قرى و مراكز المحافظة.

وأضاف عبد المنعم فى بيان، أن مساحات القمح المنزرعة وفق الحصر الفعلى من مديرية الزراعة بالمحافظة هذا العام بلغت 205 ألف فدان موزعة على مراكز المحافظة المخلتفة، والمتوقع توريده خلال الموسم الحالى 140 ألف طن أقماح، مشيرا إلى أن المحافظة على أتم الاستعداد لاستقبال موسم توريد الأقماح المحلية للموسم الحالى 2018 .

 

 

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ سوهاج: توريد 1245 طن من القمح للشون والصوامع بالمحافظة

محافظة سوهاج

سوهاج

اخبار المحافظات

اخبار مصر

القمح

محافظ سوهاج




لا تفوتك
تعرف على سبب إلغاء مهرجان دبى السينمائى هذا العام

تعرف على سبب إلغاء مهرجان دبى السينمائى هذا العام

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ببساطة.. كيف نفهم "موازنة الدولة"؟ من أين تأتى إيرادات الدولة وما هى أهم المصروفات؟ ماذا تفعل الدولة كى تغطى زيادة مصاريفها على إيرادتها؟ كم تبلغ ديون مصر؟.. وكم الفوائد التى نسددها على القروض؟

ببساطة.. كيف نفهم "موازنة الدولة"؟ من أين تأتى إيرادات الدولة وما هى أهم المصروفات؟ ماذا تفعل الدولة كى تغطى زيادة مصاريفها على إيرادتها؟ كم تبلغ ديون مصر؟.. وكم الفوائد التى نسددها على القروض؟

الزمالك يواصل نزيف النقاط فى الدورى رغم تحسن الأداء أمام المقاولون.. الأبيض يتفوق فى إحصائيات موقعة بتروسبورت.. خالد جلال يصنع الفارق رغم التعادل .. السقوط يزيد صعوبة الحفاظ على المركز الثالث

الزمالك يواصل نزيف النقاط فى الدورى رغم تحسن الأداء أمام المقاولون.. الأبيض يتفوق فى إحصائيات موقعة بتروسبورت.. خالد جلال يصنع الفارق رغم التعادل .. السقوط يزيد صعوبة الحفاظ على المركز الثالث

العاملون بـ"الشرق" يكشفون تدليس القناة: تقدم مصادر وهمية لإجراء مداخلات

العاملون بـ"الشرق" يكشفون تدليس القناة: تقدم مصادر وهمية لإجراء مداخلات

صور.. كيم كاردشيان كل يوم بـ"مايوه جديد"

صور.. كيم كاردشيان كل يوم بـ"مايوه جديد"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة