محافظ سوهاج : توريد 2411 طن لشون وصوامع المحافظة







سوهاج – عمرو خلف

قال الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج أن كمية الاقماح المحلية الموردة بالشون والصوامع بنطاق المحافظة بلغت 2411 و171 كيلو جرام حتى الآن، مؤكدا على انتظام سير عملية توريد الأقماح بنطاق المحافظة و أن اللجنة المشكلة بديوان عام المحافظة وغرفة العمليات التى تتابع توريد الأقماح المحلية للموسم الزراعى 2018 بالشون والصوامع الكائنة بدائرة المحافظة.

وشدد المحافظ على اللجنة ورؤساء الوحدات المحلية بضرورة العمل على تذليل كافة العقبات والمعوقات التى قد تعترض عمليات توريد الأقماح وتسهيل عملية التوريد على جميع المزارعين، مشيراً إلى أن الفترة القادمة ستشهد زيادة فى كميات القمح الموردة بعد انتهاء عمليات الحصاد بمختلف قرى و مراكز المحافظة.

وأضاف عبد المنعم فى بيان، أن مساحات القمح المنزرعة وفق الحصر الفعلى من مديرية الزراعة بالمحافظة هذا العام بلغت 205 ألف فدان موزعة على مراكز المحافظة المخلتفة، والمتوقع توريده خلال الموسم الحالى 140 ألف طن أقماح، مشيرا إلى أن المحافظة على أتم الاستعداد لاستقبال موسم توريد الأقماح المحلية للموسم الحالى 2018 .