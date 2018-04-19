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محافظ القليوبية يشهد فعاليات ختام الأنشطة التربوية بمدارس المحافظة

الخميس، 19 أبريل 2018 06:22 م
محافظ القليوبية يشهد فعاليات ختام الأنشطة التربوية بمدارس المحافظة محافظ القليوبية يشهد ختام الانشطة التربوية


القليوبية نيفين طه
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أكد اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية، على أهمية تضافر كافة الجهود من جميع القائمين على المنظومة التعليمية بالمحافظة، والاهتمام بتشجيع ودعم التعليم الفنى الصناعى والزراعى، علاوة على العمل على استعادة ممارسة الأنشطة المدرسية والتربوية والفنية داخل المدارس بمختلف المراحل التعليمية، والاهتمام بتشجيع ورعاية الموهوبين، وأصحاب الابتكارات المتميزة، وتنمية مهارتهم لخلق جيل جديد يستطيع بناء مصر الجديدة .

جاء ذلك خلال حضوره ختام الأنشطة الفنية والمخترعات للعام الدراسى 2017/2018  لمديرية التربية والتعليم، بحضور طه عجلان وكيل وزارة التربية والتعليم ومصطفى الكمار عضو مجلس النواب ومديرى الإدارات التعليمية، واشتمل الختام على عدد من الأنشطة الرياضيه قدمها طلاب إدارة الخانكة وشبين القناطر وقها والخصوص.

وتفقد المحافظ معرض الأنشطة الطلابية من مختلف المدارس الفنية والزراعية والصناعية والزخرفية، والذى يضم كافة منتجات الأنشطة فى المجالات الصناعية والزراعية، والمنتجات الغذائية والتربية الفنية والاجتماعية، والنشاط الصناعى وعدد من الابتكارات والمخترعات التى نفذها الطلاب، والعديد من الأعمال الفنية والمشغولات اليدوية وصناعة الملابس والأثاث.

واشتمل المعرض على عرض منتجات مدارس الزراعة كمنتجات الألبان والمخبوزات وعسل النحل التى تتميز بجودة عالية تنافس فى السوق المحلى وتباع للمواطنين فى منافذ البيع بالمدارس الزراعية على مستوى المحافظة، كما ضم المعرض أيضًا عرض لبعض المنتجات الحرفية والخشبية والأثاث والملابس التى يصنعها الطلاب فى الورش المدرسية بجودة عالية وذوق رفيع.

كما تفقد المحافظ منتجات قسم التبريد والتكييف بالمدارس الصناعية، والتى اشتملت على تصنيع المبردات من الألوميتال، بالإضافة إلى تصليح أجهزة المبردات والتكييف المعطلة.

وأثنى محافظ القليوبية على المنتجات التى يقدمها الطلاب والتى تتميز بجودة عالية، ووجه بمتابعة الطلاب وتشجيعهم وفتح منافذ لهم لبيع منتجاتهم فيها، مضيفا أن التعليم الفنى يعد قاطرة أى مجتمع للتقدم والنهوض به صناعيا.


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