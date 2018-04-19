محافظ القليوبية يشدد على إزالة الإشغالات







القليوبية نيفين طه

عقد اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية، اجتماعا بحضور، المهندس مصطفى عباس السكرتير العام المساعد، واللواء حازم الذهبى، نائب مدير الأمن وعدد من القيادات التنفيذية، لمناقشة تكدس الباعة الجائلين بحرم الطريق بمناطق عزبة السوق وعزبة الحرس ووابور الثلج والمنشية وتوفير أماكن لهم بعيدة عن حرم الطريق والتكدس المرورى لسيارات السوزوكى وتخصيص أماكن لهم لتنظيم الحالة المرورية كما سيتم عمل نقطة مرور بعد تحديد مكان لها واستغلال الأماكن الفضاء لتسهيل نقل الباعة الجائلين من حرم الطريق إليها ومحاسبة المخالفين لذلك وتجهيز مدرجات للباعة تحت الكبارى لتحسين منظومة المرور والتكدس بالميادين وبطريق الرياح التوفيقى.

وحضر الاجتماع كلا من العميد نبيل عدلى نائب مدير إدارة المرور والعميد علاء غانم مدير إدارة شرطة المرافق ونجوى العشرى رئيس مركز ومدينة بنها والمهندس طارق عواد وكيل وزارة الرى ومحمد اسماعيل مدير مديرية الطرق ومديرى ومسئولى السكة الحديد ومركز الشبكات الارضية ومشروع مواقف السيارات والمكتب الفنى والتطوير الحضرى العشوائيات.

كما وجه محمود عشماوى بتوصيل مرافق كهرباء لهم للإنارة مشددا على نقل جميع الباعة للأماكن المحددة لهم وعدم مخالفة ذلك ودراسة بعض الأماكن تحت الكبارى لإقامة نقطة إسعاف كما ناقش عشماوى مشكلات الطرق المؤدية إلى عزبة الزراعة وعزبة السوق مثل الأتربة والقمامة وتغييرها بمظهر حضارى وجمالى يليق بالمدينة حيث كلف المحافظ مديرية الرى بإزالة القمامة والأتربة الملقاة على طريق الرياح التوفيقى بالتنسيق مع مجلس مدينة بنها.

كما وجه مسئولو السكك الحديدية بغلق الأماكن الخطيرة التى يعبر منها المواطنون للحفاظ على سلامتهم مع مراعاة وضع برواز حديدى على شكل زجزاج للمواطن عند عبوره المزلقان للحفاظ على أرواح المواطنين.

وشدد المحافظ على عدم التهاون مع المتعدين على حرم الطريق من باعة وغيرهم ومحاسبة من يخالف ذلك فورا.