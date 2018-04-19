video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 19 أبريل 2018 12:49 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ الغربية : إنشاء 264 محطة مياه صرف صحى

الخميس، 19 أبريل 2018 12:23 م
محافظ الغربية : إنشاء 264 محطة مياه صرف صحى محافظ الغربية


الغربيه محمد طارق
إضافة تعليق

قال اللواء احمد ضيف صقر محافظ الغربية ،أنه تم اقامه وإنشاء عدد من محطات مياه الشرب والصرف الصحي لزيادة الإنتاج ،حيث تم إنشاء عدد 264 محطة مياه ووحدات معالجة وإحلال وتجديد شبكات مياه  وأبار ارتوازية ،بتكلفه إجمالية قدرها 595 مليون جنيه.

وقال أنه  تم زيادة عدد محطات المياه المرشحة الكبيرة ليصل لعدد 15 محطة  باجمالى طاقه فعلية 540 ألف م3يوم ، ودخول الخدمة لعدد 4 محطة  مرشحة بطاقة إجمالية 110 ألف م3 يوم  بتكلفه إجمالية 680 مليون جنيه ،مما أدى إلى زيادة كميات المياه المنتجة، ليصل الإنتاج اليومي للمياه الى 913 م3 يوم بنسبه تغطية 99% ومتوسط نصيب الف183  لتر في اليوم .

كما أشار محافظ الغربية، أنه تم إنشاء 6 محطات معالجه بتكلفه إجمالية 560 مليون جنيه ،ليصل اجمالى محطات المعالجه على مستوى المحافظة لعدد 35 محطة معالجة، مشيرا إلى أن نسبه تغطية الصرف الصحي بمدن المحافظة وصلت الى 100% ونسبه التغطية بالقرى، وصلت إلى 60% بواقع 134 قرية مخدومة بالصرف الصحي ،وجارى العمل فى توصيل خدمه الصرف الصحي لعدد 82 قرية بتكلفه 420 مليون جنيه لتصل التغطية إلى 75% بالقرى وخلال 3 أعوام يتم الانتهاء من توصيل الخدمة لباقي قرى المحافظة لتكون نسبه التغطية 100% .

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

صور .. محافظ الغربية يفي بوعده بحل مشكلة مقلب القمامة بزفتى بعد سنوات من المعاناة..رئيس المدينة:نعمل على قدم وساق وتم رفع 19ألف طن وباقي 7000 طن وقريبا الانتهاء منه بشكل نهائي..والأهالي : في انتظار تكملة الحلم

اخبار مصر

اخبار الغربيه

اخبار المحافظات

محافظ الغربيه

الصرف الصحي بالغربيه

مياه شرب الغربيه




لا تفوتك
تعرف على سبب إلغاء مهرجان دبى السينمائى هذا العام

تعرف على سبب إلغاء مهرجان دبى السينمائى هذا العام

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

ببساطة.. كيف نفهم "موازنة الدولة"؟ من أين تأتى إيرادات الدولة وما هى أهم المصروفات؟ ماذا تفعل الدولة كى تغطى زيادة مصاريفها على إيرادتها؟ كم تبلغ ديون مصر؟.. وكم الفوائد التى نسددها على القروض؟

ببساطة.. كيف نفهم "موازنة الدولة"؟ من أين تأتى إيرادات الدولة وما هى أهم المصروفات؟ ماذا تفعل الدولة كى تغطى زيادة مصاريفها على إيرادتها؟ كم تبلغ ديون مصر؟.. وكم الفوائد التى نسددها على القروض؟

الزمالك يواصل نزيف النقاط فى الدورى رغم تحسن الأداء أمام المقاولون.. الأبيض يتفوق فى إحصائيات موقعة بتروسبورت.. خالد جلال يصنع الفارق رغم التعادل .. السقوط يزيد صعوبة الحفاظ على المركز الثالث

الزمالك يواصل نزيف النقاط فى الدورى رغم تحسن الأداء أمام المقاولون.. الأبيض يتفوق فى إحصائيات موقعة بتروسبورت.. خالد جلال يصنع الفارق رغم التعادل .. السقوط يزيد صعوبة الحفاظ على المركز الثالث

العاملون بـ"الشرق" يكشفون تدليس القناة: تقدم مصادر وهمية لإجراء مداخلات

العاملون بـ"الشرق" يكشفون تدليس القناة: تقدم مصادر وهمية لإجراء مداخلات

صور.. كيم كاردشيان كل يوم بـ"مايوه جديد"

صور.. كيم كاردشيان كل يوم بـ"مايوه جديد"

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة