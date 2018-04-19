محافظ الغربية : إنشاء 264 محطة مياه صرف صحى







الغربيه محمد طارق

قال اللواء احمد ضيف صقر محافظ الغربية ،أنه تم اقامه وإنشاء عدد من محطات مياه الشرب والصرف الصحي لزيادة الإنتاج ،حيث تم إنشاء عدد 264 محطة مياه ووحدات معالجة وإحلال وتجديد شبكات مياه وأبار ارتوازية ،بتكلفه إجمالية قدرها 595 مليون جنيه.

وقال أنه تم زيادة عدد محطات المياه المرشحة الكبيرة ليصل لعدد 15 محطة باجمالى طاقه فعلية 540 ألف م3يوم ، ودخول الخدمة لعدد 4 محطة مرشحة بطاقة إجمالية 110 ألف م3 يوم بتكلفه إجمالية 680 مليون جنيه ،مما أدى إلى زيادة كميات المياه المنتجة، ليصل الإنتاج اليومي للمياه الى 913 م3 يوم بنسبه تغطية 99% ومتوسط نصيب الف183 لتر في اليوم .

كما أشار محافظ الغربية، أنه تم إنشاء 6 محطات معالجه بتكلفه إجمالية 560 مليون جنيه ،ليصل اجمالى محطات المعالجه على مستوى المحافظة لعدد 35 محطة معالجة، مشيرا إلى أن نسبه تغطية الصرف الصحي بمدن المحافظة وصلت الى 100% ونسبه التغطية بالقرى، وصلت إلى 60% بواقع 134 قرية مخدومة بالصرف الصحي ،وجارى العمل فى توصيل خدمه الصرف الصحي لعدد 82 قرية بتكلفه 420 مليون جنيه لتصل التغطية إلى 75% بالقرى وخلال 3 أعوام يتم الانتهاء من توصيل الخدمة لباقي قرى المحافظة لتكون نسبه التغطية 100% .