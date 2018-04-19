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محافظ الدقهلية: المشاركة المجتمعية لها دورها فى الحفاظ على الإنجازات

الخميس، 19 أبريل 2018 05:10 م
محافظ الدقهلية: المشاركة المجتمعية لها دورها فى الحفاظ على الإنجازات الدكتور أحمد الشعراوى محافظ الدقهلية


الدقهلية شريف الديب
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أكد الدكتور أحمد الشعراوى محافظ الدقهلية، اليوم الخميس، على أهمية المشاركة المجتمعية للمجتمع المدنى ودورها فى الحفاظ على ما يتم من إنجازات، بالإضافة إلى مد يد العون لمساعدة ورعاية البسطاء من المواطنين بالقرى، ما يؤكد روح التكافل الاجتماعى وتعميق الانتماء فى نفوس المواطنين.

جاء ذلك خلال تسليم المحافظ المواطنة مروة عطيه السيد السباعى، من قريه البيلاوية التابعة للوحدة المحلية لمنشأة بسنديله، منزلها بعد إعادة بنائه وتأثيثه بالجهود الذاتية، نظرًا لاحتراقه ومحتوياته نتيجة ماس كهربائى.

وأعرب محافظ الدقهلية عن سعادته البالغة لتقديم الخدمات المتطورة والعناية بالمواطنين الأكثر احتياجا بالقرى بمشاركة المجتمع المدنى وأهل الخير من أبناء الدقهلية، مؤكدًا على أن أجهزة المحافظة دائما ترحب بكافه المبادرات الهادفة لتخفيف العبء عن كاهل المواطن البسيط تعاونًا مع الدولة.

وثمن الشعراوى، الجهود الذاتية لأبناء المحافظة من القادرين ومؤسسات المجتمع المدنى لمشاركتها الفعالة فى تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين بشكل عام، وتقديم كافه أوجه الرعاية والدعم للبسطاء بقرى ومراكز ومدن المحافظة، حضر الزيارة محمد الشيوى، رئيس مركز ومدينه بلقاس، نواب البرلمان عن دائرة بلقاس، شخصيات عامة ورموز مركز بلقاس.


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