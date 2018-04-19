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الخميس، 19 أبريل 2018 06:58 م
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محافظ البحر الأحمر يوقع اتفاقية تآخى مع إقليم جنوب كازاخستان لتنشيط السياحة

الخميس، 19 أبريل 2018 06:01 م
محافظ البحر الأحمر يوقع اتفاقية تآخى مع إقليم جنوب كازاخستان لتنشيط السياحة المحافظ خلال توقيع الاتفاقية


البحر الأحمر - عماد عرفة
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وقع اليوم اللواء أحمد عبد الله محافظ البحر الأحمر، اتفاقية توأمة وتآخى بين مدينة الغردقة عاصمة محافظة البحر الأحمر ومدينة شيمكت عاصمة إقليم جنوب كازاخستان، على هامش زيارته لدولة كازاخستان، بهدف تنشيط السياحة وتعزيز العلاقات الثنائية بين مصر وكازاخستان بوجه عام وبين المحافظة والإقليم بوجه خاص.

 

ونظرا للتشابه بين المدينتين فى الموقع الجغرافى والظروف المناخية والاقتصادية ويأتى ذلك من خلال علاقات التوأمة بين البلدين فى المجالات الإقتصادية والسياحية والثقافية والرياضية والعلمية متطلعين لتطوير التعاون النافع وبشكل متبادل لزيادة الروابط على كافة الأصعدة ذات الاهتمام بين الإقليم والمحافظة.

 

وتضمنت بنود الإتفاقية تحقيق التعاون المتبادل بين الطرفين وتبادل الخبرات بينهما فى كل من مجال الإدارة المالية والحوكمة والتراث الثقاقى والفنى والتاريخى وأيضاً حماية البيئة والحفاظ عليها والتنمية السياحية وكذلك إدارة المخلفات وإعادة التدوير.

 

كما تم الاتفاق على تبادل الفرص الاستثمارية فى المحافظة والإقليم فى ضوء الضوابط المطبقة فضلا عن الاستثمار فى السياحة البيئية والمخيمات والاستغلال الأمثل للموارد الطبيعية.

 

واتفق الطرفان على زيادة التدفق السياحى و تقديم التسهيلات للزائرين والمقيمين، وفى سياق تم الاتفاق على تيسير برامج سياحية متبادلة بين البلدين خاصة للشباب والمستثمرين.

 

جدير بالذكر أنه تم توقيع تلك الاتفاقية تزامنا مع انعقاد معرض كازاخستان الدولى للسياحة والسفر الذى قام السيد المحافظ بافتتاحه أمس بالعاصمة الكازاخستانية ألماطى.

 

 

 

 

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