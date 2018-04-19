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محافظ الإسماعيلية يتفقد العيادة التخصصية لأمراض السكر بالمستشفى العام

الخميس، 19 أبريل 2018 02:43 م
محافظ الإسماعيلية يتفقد العيادة التخصصية لأمراض السكر بالمستشفى العام عيادات السكر بالمستشفى لعام


الإسماعيلية – جمال حراجى
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قام اللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية بزيارة ميدانية تفقدية لأحدث عيادة متخصصة لأمراض السكر بالمستشفى العام والتى تم تجهيزها بأحدث وسائل تكنولوجية لعلاج أمراض السكر فى مصر بتكلفة مالية تجاوزت مليوني جنيها وتعد الثانية من نوعها على مستوى الجمهورية بعد عيادة مستشفى أم المصريين،

يأتى ذلك  فى إطار استكمال خطة محافظة الإسماعيلية لتطوير المنظومة الصحية بالمحافظة، والعمل على الارتقاء بمستوى الأداء لكافة الخدمات الطبية والعلاجية التى تقدم للمواطنين من خلال المستشفيات العامة والمركزية، وكافة المؤسسات الطبية والعلاجية التابعة للدولة .

رافق المحافظ خلال الجولة كل من محمد عبد السلام الصيرة السكرتير العام للمحافظة والمهندس عبد الله الزغبى السكرتير العام المساعد، والدكتور سعيد السقعان وكيل وزارة الصحة والسكان بالمحافظة والدكتورالسيد عبدالجواد مديرعام مستشفى الإسماعيلية العام وعدد من التنفيذية بالمحافظة

 وتضم العيادة المخصصة لأمراض السكر 4 عيادات سكر و قلب ورمد وكلي و قدم سكري و أعصاب،وسكر حوامل، ومعمل وصيدلية وقاعة محاضرات وتثقيف، وعيادة تغذية، وعيادات تخصصية وذلك ضمن المشروع القومى لوزارة الصحة والسكان لعيادات السكر المتميزة فى مختلف المحافظات التى تتضمن مراكز متخصصة لعلاج السكر ومضاعفاته..

وتأتى زيارة محافظ الاسماعيلية ومرافقوه لعيادات السكر للوقوف على مستوى الخدمة المؤداة للمرضى والتأكد من انتظام سير العمل بها، وتم إنشاء هذا المركز بالتعاون مع المعهد القومي لأمراض السكر والغدد الصماء وإحدي الشركات المتخصصة فى مجال الرعاية الصحية .

وخلال الزيارة أشاد محافظ الاسماعيلية بجهود وزارة الصحة وإسهاماتها فى تطوير ورفع مستوى المنظومة الصحية بالاسماعيلية كما أشاد بمستوى العيادة التى تعد نموذجا مشرفا وإضافة جديدة للاسماعيلية لتوفير خدمة طبية متميزة تليق بكرامة المواطنيين .


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