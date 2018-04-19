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الخميس، 19 أبريل 2018 09:48 ص
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محافظ الأقصر: خصصنا أراض لـ43مصنعا بمدينة البغدادى منها 23 بدأت فى الإنشاء

الخميس، 19 أبريل 2018 09:14 ص
محافظ الأقصر: خصصنا أراض لـ43مصنعا بمدينة البغدادى منها 23 بدأت فى الإنشاء محمد بدر محافظ الأقصر


الأقصر – أحمد مرعى
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أعلن محمد بدر محافظ الأقصر، أن أعداد المصانع التي تم تخصيص أراضى لها بالمدينة الصناعية بالبغدادي بلغت حتى الآن 43 مصنعاً، ويجرى النظر وتحويل عدد كبير من الطلبات لهيئة التنمية الصناعية لفحصها والموافقة علي ما يصلح منها مستقبلاً.

وأضاف محافظ الأقصر لـ"اليوم السابع"، أنه من بين الـ43 مصنعاً يقوم حالياً المستثمرون أصحاب 23 مصنعا بالعمل في الإنشاءات والبناء علي أرض الواقع، ويحصلون علي دعم كبير من المحافظة والهيئة لإنهاء مصانعهم قريباً لدخولها الخدمة خلال العام الجاري والتأكيد علي دعم الدولة لمجال الصناعة بالأقصر.

وأوضح، أن الأعمال في إنشاء مصانع بالمدينة الصناعية بالبغدادي تسير بصورة طبيعية تماماً، حيث إن أسعار المرافق في المدينة من أرخص أسعار المناطق الصناعية في جميع أنحاء الجمهورية، ومستثمرو قنا وقفط وقوص وباقي مدن الصعيد بدأوا في التحول لمدينة البغدادي بعد مقايسات الكهرباء والمياه البسيطة جداً مقارنة بباقي المدن، مؤكدا أن أزمات المدينة كانت في الكهرباء والمياه وانتهت تماماً مؤخراً.

 

 


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