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مجموعة مطارات باريس تستحوذ على 51% من أسهم مطار الملكة علياء فى الأردن

الخميس، 19 أبريل 2018 02:56 م
مجموعة مطارات باريس تستحوذ على 51% من أسهم مطار الملكة علياء فى الأردن مطار الملكه علياء بالأردن


(أ ف ب)
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أعلنت شركة مطارات باريس "آيروبور دو بارى"، اليوم الخميس، أنها رفعت حصصها فى مطار الملكة علياء الدولى فى الأردن الى 51% بما تقارب قيمته 265 مليون دولار.

وقالت إدارة الشركة فى بيان ان المساهمين الجدد الذين تستثمر معهم الشركة هم "صندوق الاستثمار فى البنى التحتية ميريديام والبنك الاسلامى للتنمية"، وتبقى مجموعة "ايدغو" للهندسة حاضرة كمساهم فى المشروع، وكانت الحصة السابقة لمجموعة مطارات باريس بنسبة 9,5% منذ العام 2007.

ومنذ منح الامتياز إلى المجموعة لمدة 25 عاما فى 2007 نمت الحركة فى مطار الملكة علياء الدولى بنسبة 6.5% سنويا وتم تشييد بناء جديد فى 2013 وتوسيعه فى 2016 ما زاد الطاقة الاستيعابية للمطار الى 12 مليون مسافر سنويا، بحسب المجموعة.

ويشكل مطار الملكة علياء محورا لرحلات الخطوط الجوية الملكية الأردنية و"بوابة لأهم المعالم فى المملكة بما فى ذلك البتراء والبحر الميت ووادى رم"، وفقا للشركة.

واستقبل المطار عام 2017 نحو 7,9 مليون مسافر بزيادة تعادل 6.8% عن عام 2016، بينما استقبل نحو 1.8 مليون مسافر بين شهر يناير ومارس 2018 بزيادة نحو 8,5% عن الفترة نفسها من عام 2017، وبلغ إيراد التشغيل الاجمالى 66.3 مليون يورو عام 2017، بحسب الإدارة الجديدة.

وتدفع إدارة المطار للحكومة الأردنية 54.5% من إجمالى عائدات المطار منذ عام 2007 بموجب اتفاق بناء وتشغيل وإعادة ملكية بعد 25 عاما.

وتدير مجموعة مطارات باريس بشكل مباشر أو من خلال مجموعة "تى أيه فى إيربورت"، التى تملك 46.1% من أسهمها، 26 مطارا فى العالم.

دوليا، تبرز المجموعة فى ثلاث مجالات هى تشغيل المطارات والهندسة والابتكار وتمويل مشاريع والاستثمار من خلال أسهم فى شركات ذات امتياز أو مطارات أجنبية.

 


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