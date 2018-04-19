ماجد الفطيم الإماراتية تنال رخصة دور سينما فى السعودية







رويترز

قالت فوكس سينما المملوكة لمجموعة ماجد الفطيم التى مقرها دبى، اليوم الخميس، إنها نالت رخصة لتشغيل قاعات عرض سينمائى فى السعودية وإنها ستفتح دار عرض مزودة بأربع شاشات فى الرياض خلال "الأيام المقبلة".

وتعتزم فوكس سينما استثمار مليارى ريال (533 مليون دولار) لفتح 600 شاشة عرض بالسعودية فى الأعوام الخمسة المقبلة بعد أن رفعت المملكة فى العام الماضى حظرا ظل مفروضا لأربعين عاما على دور السينما التجارية فى إطار إصلاحات اجتماعية واقتصادية واسعة النطاق.