لاعبو نادى أسوان لذوى الاحتياجات الخاصة يقتنصون 15 ميدالية فى ألعاب القوى

وقال محمد سلامة نائب رئيس مجلس إدارة نادى أسوان لذوى الاحتياجات الخاصة أن لاعبى النادى حصلوا فى اليوم الأخير لبطولة الجمهورية لألعاب القوى للمعاقين على 15ميدالية متنوعة وكانوا حصلوا فى اليوم الأول على 7 ميداليات واليوم الثانى على 3 ميداليات.