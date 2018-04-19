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لاعبو نادى أسوان لذوى الاحتياجات الخاصة يقتنصون 15 ميدالية فى ألعاب القوى

الخميس، 19 أبريل 2018 04:00 ص
لاعبو نادى أسوان لذوى الاحتياجات الخاصة يقتنصون 15 ميدالية فى ألعاب القوى نادى أسوان لذوى الاحتياجات الخاصة


أسوان - صلاح المسن
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أحرز لاعبو نادى أسوان لذوى الاحتياجات الخاصة 15 ميدالية متنوعة فى مسابقات اليوم الأخير لبطولة الجمهورية لألعاب القوى للمعاقين والتى أقيمت بمحافظة الإسماعيلية، وبذلك يرتفع عدد الميداليات التى حققها لاعبو نادى أسوان لذوى الاحتياجات الخاصة إلى 25 ميدالية فى المنافسات.
 
وقال محمد سلامة نائب رئيس مجلس إدارة نادى أسوان لذوى الاحتياجات الخاصة أن لاعبى النادى حصلوا فى اليوم الأخير لبطولة الجمهورية لألعاب القوى للمعاقين على 15ميدالية متنوعة وكانوا حصلوا فى اليوم الأول على 7 ميداليات واليوم الثانى على 3 ميداليات.
 
 

 


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