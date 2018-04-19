لاعبو نادى أسوان لذوى الاحتياجات الخاصة يقتنصون 15 ميدالية فى ألعاب القوى

لاعبو نادى أسوان لذوى الاحتياجات الخاصة يقتنصون 15 ميدالية فى ألعاب القوىالخميس، 19 أبريل 2018 04:00 ص
نادى أسوان لذوى الاحتياجات الخاصة
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أحرز لاعبو نادى أسوان لذوى الاحتياجات الخاصة 15 ميدالية متنوعة فى مسابقات اليوم الأخير لبطولة الجمهورية لألعاب القوى للمعاقين والتى أقيمت بمحافظة الإسماعيلية، وبذلك يرتفع عدد الميداليات التى حققها لاعبو نادى أسوان لذوى الاحتياجات الخاصة إلى 25 ميدالية فى المنافسات.
وقال محمد سلامة نائب رئيس مجلس إدارة نادى أسوان لذوى الاحتياجات الخاصة أن لاعبى النادى حصلوا فى اليوم الأخير لبطولة الجمهورية لألعاب القوى للمعاقين على 15ميدالية متنوعة وكانوا حصلوا فى اليوم الأول على 7 ميداليات واليوم الثانى على 3 ميداليات.
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