كلب مسعور يعقر 12 شخصا بمدينة طهطا شمال سوهاج







سوهاج محمود مقبول

استقبل مستشفى طهطا العام 12 شخصا مصابين بعقر كلب بالطريق العام بدائرة قسم طهطا شمال محافظة سوهاج، وتم التخلص منه بمعرفة الأهالى .

كان اللواء عمر عبدالعال مساعد الوزير مدير أمن سوهاج قد تلقى بلاغا من العميد عمرو نبيل مأمور قسم شرطة طهطا يفيد بوصول 12 شخصا لمستشفى طهطا العام قام كلب بعقرهم بالشارع.

وبالانتقال والفحص تبين من التحريات التى أشرف عليها اللواء خالد الشاذلى مدير إدارة المباحث الجنائية، وقادها الرائد محمد عبدالصبور رئيس مباحث القسم، بوصول "محمد ح ا" 33 سنة خفير و "محمد ا ا ر" 18 سنة عامل و"كيسنجر ع ب" 43 سنة عامل و"سحر ع م" 57 سنة مدرسة و"هريدي ا ه" 58 سنة عامل و"ياسمين م ا" 33 سنة ربة منزل و"نصرة ا ا" 40 سنة ربة منزل و الطفلة "مريم م ب" 7 سنوات و"كريم ا ع" 16سنة طالب و"الأمير م ع" 20 سنة عامل و"شيرين ص ج" 47 سنة ربة منزل و"صلاح م ع" 57 سنة عامل مصابين "عقر كلب" وغادروها عقب تلقى العلاج اللازم.

وبسؤال المصابين قرروا بأنه أثناء سيرهم بالطريق عقرهم كلب مما أدى لحدوث إصابتهم وأضافت المصابة الرابعة بأنه ملك المدعو "عماد ح ع" وتم التخلص منه بمعرفة الأهالى تم إخطار الإدارة البيطرية بطهطا لاتخاذ اللازم وكلفت إدارة البحث الجنائى بالتحرى حول الواقعة، وتحرر عن ذلك المحضر رقم 3728 جنح القسم لسنة 2018 وجارى العرض على النيابة العامة.