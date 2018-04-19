فوكس سينما تحصل على رخصة تشغيل 600 دار عرض بقيمة 2 مليار ريال فى السعودية







كتب سمير حسنى

حصلت شركة "فوكس سينما" الإماراتية، على رخصة تشغيل 600 دار سينما فى السعودية بقيمة 2 مليار ريال، ومن المقرر أن يتم افتتاح 4 شاشات من بينها شاشة IMAX فى الرياض خلال أيام.

وافتتح الدكتور عواد العواد، وزير الثقافة والإعلام السعودى، أمس، الأربعاء، فعاليات حفل افتتاح السينما الأولى فى المملكة العربية السعودية، بالمجمع السينمائى الحديث فى مركز الملك عبد الله المالى بمدينة الرياض.

وكانت المملكة العربية السعودية قد حظرت دور السينما فى أوائل الثمانينيات من القرن الماضى، إلا أن إصلاحات يقودها ولى العهد الأمير محمد بن سلمان فتحت الباب أمام الحفلات الموسيقية والعروض الكوميدية، وشملت رفع الحظر على قيادة النساء للسيارات.