غداً.. فصل الكهرباء بـ6 مناطق بمدينة أرمنت فى الأقصر للصيانة







الأقصر – أحمد مرعى

أعلن قطاع توزيع كهرباء الأقصر، أنه سيتم فصل التغذية الكهربائية، غداً الجمعة، من الساعة السادسة وحتي العاشره صباحاً عن مناطق المريس البلد بالكامل وأرمنت الحيط بالكامل وأرمنت الوابورات بالكامل، ومنطقه المراعزة ومنطقة نجع دنقل وقري الرزيقات قبلي وبحري والرياينة، لإجراء صيانة للأبراج الكهربائية.

وأضافت شركة كهرباء الأقصر – في بيان صحفي، أن قطع الكهرباء سيتم للقيام بأعمال الصيانة علي أبراج خطوط جهد 66، وذلك بالتنسيق وبعد موافقه اللواء رئيس مركز ومدينة أرمنت، وتقدم قطاع توزيع كهرباء الاقصر بالإعتذار للمواطنين المقيمين بالمناطق المتأثرة بالفصل وذلك لأعمال الصيانة الضرورية علي الخطوط.