عملية عسكرية بقيادة طارق صالح ضد مليشيات الحوثى غرب اليمن







وكالات

قالت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" إنه بإسناد من القوات المسلحة الإماراتية، بدأت قوات المقاومة الوطنية اليمنية بقيادة العميد الركن طارق محمد عبدالله صالح اليوم الخميس عملية عسكرية واسعة على الساحل الغربى لليمن باتجاه مفرق المخا.

وأكدت الوكالة أن العملية العسكرية تشمل أيضا منطقة البرح غربى محافظة تعز و بدعم من المقاومة الجنوبية والتهامية، ضد المليشيات الحوثى المدعومة إيرانيا.