عملية عسكرية بقيادة طارق صالح ضد مليشيات الحوثى غرب اليمن

عملية عسكرية بقيادة طارق صالح ضد مليشيات الحوثى غرب اليمنالخميس، 19 أبريل 2018 05:54 م
طارق صالح
إضافة تعليق
قالت وكالة الأنباء الإماراتية "وام" إنه بإسناد من القوات المسلحة الإماراتية، بدأت قوات المقاومة الوطنية اليمنية بقيادة العميد الركن طارق محمد عبدالله صالح اليوم الخميس عملية عسكرية واسعة على الساحل الغربى لليمن باتجاه مفرق المخا.
وأكدت الوكالة أن العملية العسكرية تشمل أيضا منطقة البرح غربى محافظة تعز و بدعم من المقاومة الجنوبية والتهامية، ضد المليشيات الحوثى المدعومة إيرانيا.
إضافة تعليق
البرلمانى الليبى محمد الرعيض رئيس غرفة التجارة الليبية لـ"اليوم السابع":نعول على القاهرة لتوحيد المؤسسة العسكرية وندعو رجال الأعمال المصريين للاستثمار فى بلادنا.. الدستور أولا ونحتاج لحكومة موحدة
معركة سلفية إخوانية.. برهامى يفضح السلفيين المنحازين للإخوان: الجماعة وأنصارها يعتبرون مصر "دار كفر".. ويقبلون الشذوذ الجنسى لإرضاء الغرب.. وداعية إخوانى يرد: "أنت تافه ولك فتوى أباحت الشذوذ وهجومك علينا هوس"
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة