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الخميس، 19 أبريل 2018 11:09 ص
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ضبط 100 قضية تموينية في حملة امنية مكبرة بأسيوط

الخميس، 19 أبريل 2018 11:09 ص
ضبط 100 قضية تموينية في حملة امنية مكبرة بأسيوط سلع غذائيه - ارشيفية


اسيوط - هيثم البدري
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تمكنت مديرية أمن أسيوط من ضبط 100قضية تموينية في إطار توجيهات مدير الأمن  بشأن تكثيف الجهود ومداومة المرور علي الأسواق وضبط القائمين بالغش التجاري.

وأسفرت حملات الإدارة بالتنسيق مع مديرية التموين والطب البيطري بأسيوط  منضبط  القضية جنح أ د ط قسم أول أسيوط  لسنة 2018م و القضية جنح أ د ط مركز البداري لسنة 2018م و القضية جنح أ د ط مركز ديروط لسنة 2018م و  القضية جنح أ د ط مركز أسيوط أسيوط  لسنة 2018م و القضية جنح أ د ط  مركز أسيوط  لسنة 2018م و القضية جنح أ د ط مركز أسيوط  لسنة 2018م و القضية جنح أ د ط مركز البداري لسنة 2018م و القضية جنح أ د ط مركز البداري لسنة 2018م و القضية جنح أ د ط مركز أبنوب  لسنة 2018م و القضية جنح أ د ط مركز الفتح  لسنة 2018م.

 


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