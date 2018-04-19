ضبط 100 قضية تموينية في حملة امنية مكبرة بأسيوط

ضبط 100 قضية تموينية في حملة امنية مكبرة بأسيوطالخميس، 19 أبريل 2018 11:09 ص
سلع غذائيه - ارشيفية
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تمكنت مديرية أمن أسيوط من ضبط 100قضية تموينية في إطار توجيهات مدير الأمن بشأن تكثيف الجهود ومداومة المرور علي الأسواق وضبط القائمين بالغش التجاري.
وأسفرت حملات الإدارة بالتنسيق مع مديرية التموين والطب البيطري بأسيوط منضبط القضية جنح أ د ط قسم أول أسيوط لسنة 2018م و القضية جنح أ د ط مركز البداري لسنة 2018م و القضية جنح أ د ط مركز ديروط لسنة 2018م و القضية جنح أ د ط مركز أسيوط أسيوط لسنة 2018م و القضية جنح أ د ط مركز أسيوط لسنة 2018م و القضية جنح أ د ط مركز أسيوط لسنة 2018م و القضية جنح أ د ط مركز البداري لسنة 2018م و القضية جنح أ د ط مركز البداري لسنة 2018م و القضية جنح أ د ط مركز أبنوب لسنة 2018م و القضية جنح أ د ط مركز الفتح لسنة 2018م.
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