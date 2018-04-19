ضبط موظف بالبريد لاستيلائه على 500 جنيه فى المنوفية

ضبط موظف بالبريد لاستيلائه على 500 جنيه فى المنوفيةالخميس، 19 أبريل 2018 10:52 ص
متهم - أرشيفية
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تمكنت مباحث وسط الدلتا للبريد من ضبط موظف ببريد قويسنا ، وذلك لاستيلائه على 500 جنيه ، تم تحرير محضر بالواقعة ، وأخطرت النيابة لمباشرة التحقيقات.
تلقى اللواء أحمد عتمان مدير أمن المنوفية ، إخطارا يفيد بورود للمركز المحضر المحرر بمعرفة فرع مباحث وسط الدلتا للبريد بطنطا يتضمن ضبط ا.ت.ع 49 عاما معاون مكتب بريد قرية دمهوج ومقيم مساكن المعسكر بمدينة قويسنا دائرة المركز.
وأنه عقب جرد العهدة خاصته ، تبين استيلائه على مبلغ مالى 500 جنيه، أثناء عمله بالمكتب بسؤال المذكور ، قرر أن ضغط العمل سبب فقدان المبلغ المنوه عنه، و تحرر عن الواقعة المحضر رقم 9527 جنح مركز قويسنا لسنة 2018.
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