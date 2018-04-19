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ضبط سكرتير وحدة محلية برشيد لتزويره محررات رسمية وتقاضيه مبالغ مالية

الخميس، 19 أبريل 2018 01:29 م
ضبط سكرتير وحدة محلية برشيد لتزويره محررات رسمية وتقاضيه مبالغ مالية حبس


البحيرة -ناصر جودة
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تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة ، بإشراف اللواء علاء الدين عبد الفتاح مساعد وزير الداخلية مدير أمن البحيرة ، من ضبط سكرتير وحدة محلية برشيد لتزويره المحررات الرسمية للحصول على مبالغ مالية.

 

وردت معلومات لضباط قسم مباحث الأموال العامة برئاسة العميد أحمد البنا مفادها قيام علاء م ال 43 سنة سكرتير عام بالوحدة المحلية بمجلس قرية الساحل بدائرة مركز شرطة رشيد ومقيم قرية العتى بالتزوير فى المحررات الرسمية وقيامه بتحرير خطابات موجهة للنيابة العامة تتضمن قيام طبيب بيطرى بإزالة مخالفات البناء المُحرر بشأنها محضرين بناء بدون ترخيص على خلاف الحقيقة دون إجراء المعاينة من القسم الهندسى المختص بمجلس القرية، بالإضافه لعدم اختصاصه بتحرير تلك الخطابات مقابل تحصله على مبالغ مالية وترتب على ذلك براءة المحرر لصالحه الخطابات سالف الذكر فى القضيتين المشار إليهما.

 

وأضافت التحريات إلى اصطناع المذكور توقيع مسعد إبراهيم الشورى41 سنة رئيس الوحدة المحلية لمجلس قرية الساحل واستغلاله كون خاتم شعار الجمهورية الخاص بالوحدة المحلية عهدتة الشخصية.

 

بسؤال رئيس الوحدة المحلية المذكور قرر بمضمون ما تقدم وأضاف بعدم إزالة المخالفات المُشار إليها طبقاً للمعاينة التى تم إجراؤها.

 

وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهم المذكور وبمواجهته اعترف بارتكابة الواقعة وجارٍ العرض على النيابة.


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