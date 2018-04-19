ضبط جبن رومى وملح طعام غير صالحة للاستهلاك فى حملة تموينية بالغربية

الغربية - عادل ضرة

نفذت إدارة مباحث التموين بمديرية أمن الغربية، برئاسة العقيد محمد عتمان مدير الإدارة، حملة تموينية بمدن ومراكز المحافظة الـ8 لإحكام السيطرة على الأسواق وضبط السلع الغذائية منتهية الصلاحية، قبل بيعها بالأسواق خلال شهر رمضان، أسفرت عن ضبط ملح طعام وجبن رومى منتهية الصلاحية ومشروبات غازية منتهية الصلاحية.

تلقى اللواء طارق حسونة مدير امن الغربية، إخطارا من العقيد محمد عتمان مدير إدارة مباحث التموين بضبط جلال ا م 49سنة صاحب مصنع لتصنيع الجبن الرومى بقرية محلة مسير مركز قطور، وبحوزته 40 جوال ملح طعام وزن الجوال 50 كيلو غير صالح للاستهلاك و5 قرص جبن رومى وزن القرص 12كيلو غير صالح للاستهلاك، فى المحضر رقم 7959 جنح مركز قطور

كما تم ضبط السيد ر م 40سنة صاحب مصنع لتصنيع الجبن الرومى بقرية أميوط - مركز قطور وبحوزته ـ10أجولة ملح طعام وزن الجوال 25 كيلو غير صالحة للاستهلاك و5 قرص جبن رومى وزن القرص 11 كيلو غير صالح للاستهلاك فى المحضر رقم 7960 جنح مركز قطور.

وضبط محمود ا ا 41سنة صاحب محل دعاء لبيع قطع غيار موتورات الكهرباء بشارع القاضى أول طنطا مقيم بشارع القاضى وبحوزته 248 طقم قطع غيارات موتورات الكهرباء مجهولة المصدر وبدن فواتير تدل على مصدرها فى المحضر رقم 535 جنح أمن دولة طوارئ قسم أول طنطا. وضبط مصطفى ح م 38سنة صاحب مخزن للمواد الغذائية بقرية خرسيت مركز طنطا

مقيم امتداد شارع الجيش أول طنطا وبحوزته 122عبوة مواد غذائية وعسل نحل منتهية الصلاحية وغير صالحة للاستهلاك فى المحضر رقم 337 جنح أمن دولة طوارئ مركز طنطا.

وأسفرت الحملة عن ضبط أمير م ع 47سنة صاحب محل بقالة بقرية منشية مبارك مركز المحلة وبحوزته 24عبوة مشروبات كانز غير صالحة للاستهلاك فى المحضر رقم 27160 جنح مركز المحلة.

وضبط صلاح م ع صاحب مخبز بلدى بمنطقة أبوشاهين أول المحلة لقيامه بإنتاج خبز ناقص الوزن بمقدار 25 جم فى الرغيف الواحد فى المحضر رقم 11 أحوال قسم مباحث تموين المحلة، تم التحفظ على المضبوطات، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق.