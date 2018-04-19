صور.. وفد مشروعات المحليات يزور سوهاج لتطوير 14 مركز تكنولوجى







سوهاج عمرو خلف

أكد الدكتور أيمن عبد المنعم، محافظ سوهاج، على تنفيذ توجيهات القيادة السياسية وتعليمات مجلس الوزراء بشأن ميكنة الخدمات الحكومية من أجل التيسير على المواطنين وتنفيذ مشروع تطوير المراكز التكنولوجية لخدمات المواطنين بالمحافظة بالتعاون مع وزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى، ووزارة التنمية المحيلة "برنامج تنمية جنوب الصعيد" والجهات المعنية، لتطوير 14 مركز تكنولوجى بنطاق المحافظة بالإضافة إلى المركز التكنولوجى بالديوان.

وكلف المحافظ الوحدات المحلية المختلفة والأجهزة التنفيذية بتقديم كافة أوجه الدعم لوفد مشروعات المحليات الذى يزور المحافظة حاليا للمرور على المراكز والمدن للتأكد من جاهزيتها لبدء تشغيل المراكز التكنولوجية بها وبدء عملية التطوير.

ومن جانبه قال حازم أبوالخير رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة جهينة فى بيان إن الوحدة المحلية استقبلت المهندس محمد عبد المنعم مدير مشروع المحليات برنامج تطوير الخدمات الحكومية بوزارة التخطيط والمتابعة والإصلاح الإدارى وذلك لتقييم الوضع الحالى بالمركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بمدينة جهينة تمهيدا لبدء مرحلة التطوير، والتشغيل فى القريب العاجل لتقديم الخدمة للمواطنين من أهالى مركز ومدينة جهينة بصورة ميسرة وحضارية بإستخدام التقنيات الحديثة لأول مرة فى المحليات، حيث سيتم زيادة قنوات تقديم الخدمات للمواطنين من خلال الأنترنت.



المركز التكنولوجي بجهينة



المركز التكنولوجي بجهينة



المركز التكنولوجي بجهينة



المركز التكنولوجي بجهينة



المركز التكنولوجي بجهينة



المركز التكنولوجي بجهينة