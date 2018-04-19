صور.. وزير التنمية المحلية يتفقد المدفن الصحى بكفر داوود بمدينة السادات







المنوفية - محمد فتحى

تفقد صباح اليوم اللواء أبو بكر الجندى وزير التنمية المحلية والدكتور أيمن مختار سكرتير عام محافظة المنوفية المدفن الصحى بكفر داوود بمدينة السادات، واستمع وزير التنمية المحلية إلى آلية سير العمل بالمدفن وكيفية استقبال المخلفات والنفايات، ووجه بضرورة رفع مستوى وكفاءة القائمين على العمل بالمدفن من خلال دورات تدريبية مكثفة للتعرف على كيفية إدارة المخلفات والنفايات فى المقالب مع توفير كل الأدوات والمعدات اللازمة لتحقيق أقصى استفادة من هذه المخلفات.

كما أكد الجندى ضرورة تنسيق الجهود بين كل الأطراف المعنية ووضع تصور واقعى لاستيعاب المخلفات المقبلة من مقلب أبو خريطة خاصة مع تزايد حجم المخلفات التى يتم دفنها بمعدل 5 آلاف طن يوميا، مشددا على ضرورة التخلص من المخلفات بطريقة صحية وآمنة، وكذا تجهيز مداخل لسيارات النقل إلى المدفن مع الصيانة الدورية لها بما لا يعيق حركتها لتوفير الوقت وإنجاز العمل فى أسرع وقت ممكن.

من جانبه أوضح الدكتور أيمن مختار سكرتير عام المحافظة أنه سيتم فرد طبقة من الرمال بارتفاع 2م عقب الانتهاء من نقل النفايات من مقلب أبو خريطة للمدفن الصحى بكفر داوود بالسادات، وأضاف أنه ستتم إقامة طريق داخل المدفن بطول 3 كيلو، وتمهيد الطريق المؤدى إليه لتسهيل حركة السيارات الناقلة للقمامة، وكذا إقامة مصنع لتدوير القمامة فى المساحة المتبقية بالمدفن للقضاء على مقالب القمامة وتعظيم الاستفادة من هذه الموارد، كما سيتم استغلال مساحة المدفن كحديقة عامة أو كمركز للشباب حسب احتياجات الأهالى.

وقد أكد السكرتير العام أن كل الأجهزة التنفيذية بالمحافظة تعمل بكامل طاقتها، وأن العمل بالمقلب يتم على مدار 24 ساعة بنظام 3 ورديات، وقد تم تركيب 75 كشافا بالمدفن للعمل ليلا ونهارا.



































