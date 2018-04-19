صور.. نحالون فلسطينيون يجمعون العسل على حدود غزة







كتب: محمد الأحمدى – تصوير ( رويترز )

قام بعض النحاليين الفلسطينيين اليوم الخميس، بجمع العسل فى مزرعة بالقرب من حدود غزة.

وتعد مشاريع تربية النحل أحد أهم فروع الإنتاج الزراعى الحديث، الأقل كلفة حيث تعتمد استغلال رحيق الأزهار لإنتاج العسل، وهذه الثروة تظل مفقودة إذا لم يتمكن النحل من استغلالها وتحويلها إلى عسل، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الفلسطينية وفا.

وتشكل جزءًا مهمًا من الدخل القومى لقطاع غزة؛ حيث يقدر الدخل السنوى من إنتاج وبيع العسل فقط، بأكثر من مليونى دولار أمريكى.

ويمكن مضاعفة هذا المبلغ عدة مرات عند استغلال النواحي الإنتاجية الأخرى من تربية النحل التى تدر دخلاً مباشرًا، مثل: طرود النحل، إنتاج الملكات، إنتاج الغذاء الملكى، كذلك فإنها ذات فوائد غير مباشرة أعظم بكثير من الفوائد المباشرة؛ حيث ثبت علميا أن 80%من التلقيح وعقد الثمار يعتمد على النحل. بل وفي كثير من الأحيان يعتمد عليه في إنتاج أصناف معينه للتصدير.

وحاليا يقوم الفلسطينيون بتربية النحل بالطرق العلمية، ويستخدمون أحدث الأجهزة والتقنيات في تربية النحل ومنتجاته؛ حيث إدراك المواطن الفلسطينى أهمية هذا القطاع والميزات التي تختص بها أرض فلسطين، والظروف التى تعيشها، والتي تحتم التركيز على هذا القطاع أكثر من غيره؛ فتنوع المناخ يمكن المزارع من نقل النحل للتصييف والتشتية، وملاحقة النباتات وهى فى طور الإزهار؛ والنحل فى فلسطين يعمل 8 أشهر فى السنة، بعكس العديد من الدول التى لا يعمل فيها النحل سوى شهرين في السنة.



جمع النحاليين الفلسطينيين العسل



جانب من جمع العسل



عملية جمع العسل



فلسطينييون يجمعون العسل



جانب من عمليات جمع العسل



مراحل جمع العسل



نحال فلسطينى



نحال فلسطينى يجمع العسل



جانب من مراحل جمع العسل