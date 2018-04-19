صور.. مدير أمن الدقهلية يترأس حملة مرافق بالمنصورة







الدقهلية ـ محمد حيزة

شنت إدارة شرطة المرافق ، بمحافظة الدقهلية، اليوم الخميس، حملة مكبرة على الشوارع الرئيسة بقسم أول المنصورة، وذلك لإزالة الإشغالات و المرافق بالشوارع، والتي تعيق الحركة، وتسبب الزحام.

وتمكنت الحملة، من إزالة ، العديد من المضبوطات، وتحرير محاضر للباعة الجائلين، وأصحاب المحال التجارية، المتعدية على الأرصفة والطريق العام، وتم ضبط مضبوطات متنوعة، بين كراسي، وفتارين، ومظلات، وأكشاك، وعربات يد، وحوامل، ومانيكنات ملابس، وتم ايداعها فى مخازن مركز ومدينة طلخا، وضبط بعض الكافيهات بدون ترخيص.



واستهدفت الحملة عدد من الشوارع الرئيسة بحضور العقيد وائل الشربيني، مدير إدارة شرطة المرافق ، والرائد محمود يعقوب رئيس مباحث المرافق ، والرائد أمير الطنبولى وكيل إدارة المرافق .



مدير الأمن يتفقد الحملة



حجي يشارك في الحملة



مدير الأمن يستعرض نشاط الحملة



4 الحملة تجوب شوارع المنصورة



حجي يعطي تعليماته للحملة



إزالة الإشغالات