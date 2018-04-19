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الخميس، 19 أبريل 2018 12:44 م
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صور.. مدير أمن الدقهلية يترأس حملة مرافق بالمنصورة

الخميس، 19 أبريل 2018 12:44 م
صور.. مدير أمن الدقهلية يترأس حملة مرافق بالمنصورة جانب من الحملة


الدقهلية ـ محمد حيزة
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شنت إدارة شرطة المرافق، بمحافظة الدقهلية، اليوم الخميس، حملة مكبرة على الشوارع الرئيسة بقسم أول المنصورة، وذلك لإزالة الإشغالات والمرافق بالشوارع، والتي تعيق الحركة، وتسبب الزحام.
 
وتمكنت الحملة، من إزالة ، العديد من المضبوطات، وتحرير محاضر للباعة الجائلين، وأصحاب المحال التجارية، المتعدية على الأرصفة والطريق العام، وتم ضبط مضبوطات متنوعة، بين كراسي، وفتارين، ومظلات، وأكشاك، وعربات يد، وحوامل، ومانيكنات ملابس، وتم ايداعها فى مخازن مركز ومدينة طلخا، وضبط بعض الكافيهات بدون ترخيص.

واستهدفت الحملة عدد من الشوارع الرئيسة  بحضور العقيد وائل الشربيني، مدير إدارة شرطة المرافق، والرائد محمود يعقوب رئيس مباحث المرافق، والرائد أمير الطنبولى وكيل إدارة المرافق.

 

1 مدير الأمن يتفقد الحملة
مدير الأمن يتفقد الحملة

 

2 حجي يشارك في الحملة
 حجي يشارك في الحملة

 

3 مدير الأمن يستعرض نشاط الحملة
مدير الأمن يستعرض نشاط الحملة

 

4 الحملة تجوب شوارع المنصورة
4 الحملة تجوب شوارع المنصورة

 

5 حجي يعطي تعليماته للحملة
 حجي يعطي تعليماته للحملة

 

6 إزالة الغشغالات
إزالة الإشغالات

 

7 رفع اشغالات الطريق
رفع اشغالات الطريق

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