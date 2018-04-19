صور.. محافظ الدقهلية: إزالة 10 حالات تعدى بشاطئ بحيرة المنزلة







الدقهلية محمد حيزة

أعلن الدكتور أحمد الشعراوي، محافظ الدقهلية، اليوم الخميس، عن تنفيذ حملة لإزالة التعديات على شاطئ بحيرة المنزلة بمنطقه الشمال من مبنى وحده المسطحات المائية حتى قريه النسايمه بالمطرية خلال يوم واحد فقط، فى اطار الجهود التى تبذلها محافظة الدقهلية بالتعاون والتنسيق مع كافة الأجهزة المختصة للحفاظ على بحيرة المنزلة وإزالة التعديات عليها.

وأضاف المحافظ، فى بيان، أن الحملة أسفرت عن إزالة تعديات على مساحة 500 متر مربع بإجمالى 7 قرارات تشمل 10 حالات تعدى، موضحاً أن التعديات عبارة عن منازل دور أرضى معرشه بالأخشاب وتم اخلائها بالقوة الجبرية لقوات الأمن المشاركة فى حمله الإزالة، وتم فصل التيار الكهربى وبعد عمل حرم بمساحه 2 كيلو بمنطقه التعديات وعلى حرم الطريق الدولى المزمع رصفه والملاصق لشاطئ البحيرة وتطهير المنطقة من كافه الاشغالات.

وأوضح علاء كامل، رئيس مركز ومدينة المطرية، أن المعدات التى شاركت فى حملة الإزالات لودر، سيارة قلاب حمولة 10 طن، سيارة قلاب، حفارات برية، من الوحدة المحلية لمركز ومدينة المطرية مع الهيئة العامة لتنمية الثروة السمكية، وقوات من مديرية أمن الدقهلية بإشراف اللواء رئيس قطاع شمال الدقهلية، شرطة البيئة والمسطحات، قوات معسكر الأمن بالمطرية، مندوب القوات المسلحة المشرف على رصف الطريق الدولي، نائب رئيس المدينة، مسئولى الإزالات والإشغالات والشئون الهندسية بالوحدة المحلية لمركز ومدينة المطرية.

وشدد الشعراوي، على استمرار الحملات لإزالة التعديات على شاطئ بحيرة المنزلة بصفه خاصه وتفعيل خطة الإزالات لكافة التعديات بجميع مراكز ومدن وقرى المحافظة تطبيقا للقانون وتأكيداً لهيبة الدولة وحفاظاً على الثروة السمكية باعتبارها ثروة قومية.



إزالة 10 حالات تعدى بشاطئ بحيرة المنزلة



إزالة 10 حالات تعدى بشاطئ بحيرة المنزلة



إزالة 10 حالات تعدى بشاطئ بحيرة المنزلة



إزالة 10 حالات تعدى بشاطئ بحيرة المنزلة



إزالة 10 حالات تعدى بشاطئ بحيرة المنزلة