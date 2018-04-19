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الخميس، 19 أبريل 2018 05:24 م
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صور.. شيف مغربى يرسم تنينا من السكر يبهر السياح فى شرم الشيخ

الخميس، 19 أبريل 2018 05:13 م
صور.. شيف مغربى يرسم تنينا من السكر يبهر السياح فى شرم الشيخ


جنوب سيناء – فايزة مرسال وعزوز الديب
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قام الشيف المغربى طارق باروس، بعمل تمثال من السكر على شكل تنين، وذلك على هامش مشاركته فى مهرجان جولدن شيف الدولى للطهاة المقام حاليا فى مدينة شرم الشيخ بفندق أولد فيك.

 

من جانبه طلب أيمن الفولى مدير عام الفندق بوضع التمثال فى مكان مميز داخل الفندق نظرا لانبهار السياح به حيث قاموا بالتقاط الصور التذكارية بجانب التمثال.

مهرجان جولدن شيف (2)
 

 

مهرجان جولدن شيف (3)
 

 

مهرجان جولدن شيف (4)
 

 

مهرجان جولدن شيف (5)
 

 

مهرجان جولدن شيف (6)
 

 

مهرجان جولدن شيف (1)
 

 


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