صور.. شيف مغربى يرسم تنينا من السكر يبهر السياح فى شرم الشيخ

صور.. شيف مغربى يرسم تنينا من السكر يبهر السياح فى شرم الشيخالخميس، 19 أبريل 2018 05:13 م
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قام الشيف المغربى طارق باروس، بعمل تمثال من السكر على شكل تنين، وذلك على هامش مشاركته فى مهرجان جولدن شيف الدولى للطهاة المقام حاليا فى مدينة شرم الشيخ بفندق أولد فيك.
من جانبه طلب أيمن الفولى مدير عام الفندق بوضع التمثال فى مكان مميز داخل الفندق نظرا لانبهار السياح به حيث قاموا بالتقاط الصور التذكارية بجانب التمثال.
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