صور.. زراعة 239 ألف فدان قمح بأسيوط وتوريد 1168 طن للشون والصوامع







أسيوط ضحا صالح

أكد المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط، على استعداد المحافظة لموسم حصاد القمح الذى بدأ فى النصف الثانى من شهر أبريل الجارى، حيث تم التنسيق بين المحافظة ومديريتى الزراعة والتموين وكافة الجهات المعنية لتذليل كافة المعوقات ووضع حلول للمشاكل التى تواجه المزارعين منذ بداية الحصاد وحتى توريد المحصول.

وشدد المحافظ فى بيان على مسئولى الزراعة بالنزول إلى المزارعين فى الحقول والمتابعة المستمرة والدورية وتشكيل لجان فرعية لعلاج المشكلات التى تواجه المزارعين خلال عمليتى الحصاد والتوريد.

وقال المهندس إبراهيم سرور وكيل وزارة الزراعة بأسيوط إن إجمالى المساحات المزروعة بمحصول القمح لهذا العام بلغ حوالى 239 ألف و105 فدان تم حصاد منها حوالى 7599 فدان حيث تم توريد 1167 طن و649 كيلو قمح.

وأوضح وكيل وزارة الزراعة بأسيوط إنه تم توريد 350 طن و634ٍ كيلو قمح لمطاحن الشركة القابضة للصناعات الغذائية فضلا عن توريد 814 طن و315 كيلو للشركة المصرية القابضة للصوامع و2 طن و700 كيلو للبنك الزراعى المصرى.

وأضاف كمال خليفة وكيل مديرية التموين بأسيوط انه تم تشكيل لجان لفحص الأقماح قبل استلامها من المزارعين، مشيراً إلى استلام المحصول طبقاً للإجراءات والاشتراطات المتبعة مع تقديم الأوراق الدالة على الحيازة الزراعية.

على جانب آخر، قال محافظ أسيوط، إن جهود الحملات التموينية المكثفة بالتنسيق مع إدارة مباحث التموين ومديريات التموين والطب البيطرى والصحة أسفرت عن ضبط 514 قضية تموينية بقرى ومراكز المحافظة، وذلك فى إطار الجهود المبذولة لأحكام الرقابة على الجرائم التموينية وتحقيق الاستقرار ومحاربة كافة صور الاستغلال التجارى وحماية جمهور المستهلكين من ظاهرة الغش والتأكد من وصول الدعم لمستحقيه وضبط كل من تسول لهم أنفسهم المساس بأسعار السلع والحركة التجارية بالاسواق واتخاذ الاجراءات القانونية اللازمة.

ومن جانبه أكد محمد إسماعيل وكيل وزارة التموين بأسيوط إنه تم ضبط 60 زجاجة زيت تموينى مدعم قبل بيعها فى السوق السوداء وضبط 45 بطاقة تموينية تم تجميعها لدى البدالين التمويين ومنتجات وسلع غذائية منتهية الصلاحية.

وأشار إلى أن الحملات المستمرة أسفرت عن تحرير مخالفات وقضايا متنوعة تمثلت فى انتاج خبز بلدى ناقص الوزن وعدم الاحتفاظ بميزان حساس للمخبز وعدم وجود لوحة مواعيد العمل بالمخبز وعدم وجود سجل زيارات والتوقف عن إنتاج الخبز بدون إذن وعدم نظافة أدوات الرغف والعجن وتجميع دقيق بلدى مدعم وتجميع سولار والبيع بأزيد من السعر واثبات مبيعات وهمية لبعض التجار التموينيين وتهريب وتجميع دقيق مدعم.



توريد القمح



توريد القمح



توريد القمح



توريد القمح