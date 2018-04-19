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الخميس، 19 أبريل 2018 06:53 م
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صور.. حملة مكبرة لإزالة المنازل الآيلة للسقوط بمدينة الخارجة

الخميس، 19 أبريل 2018 06:33 م
صور.. حملة مكبرة لإزالة المنازل الآيلة للسقوط بمدينة الخارجة حملة الإزالة


الوادى الجديد – ماهر أبو نور
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نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الخارجة بمحافظة الوادى الجديد حملة مكبرة لإزالة المنازل الآيلة للسقوط والتى تمثل خطورة داهمة على حياه المواطنين حيث تمت إزالة منزل آيل للسقوط ويشكل خطر داهم بحارة جلال خلف مستشفى الخارجه العام، وقامت معدات الوحدة المحلية برفع الأنقاض وتسوية الأرض بعد هدم الحوائط المتهالكة للمنزل، وتحرر محضر بإجراءات الإزالة وأحيلت إلى الجهات المختصة للاستيفاء.

 

وقال المهندس مجدى الطماوى رئيس مركز الخارجة فى تصريح خاص أن رئاسة المركز تواصل تنفيذ حملة مكبرة لازالة كافة المنازل الآيلة للسقوط، والتى تمثل خطورة على حياة المواطنين والتى يتم حصرها تباعا بمعرفة اللجان المختصة مؤكدا على أنه يجرى أيضا استكمال تنفيذ كافة المحاور الخاصة برفع كفاءة وصيانة المرافق الأساسية على مستوى المدينة والقرى التابعة لها.

 

 

 

 

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