صور.. حفل تخرج الدفعة 52 لطلاب الصيدلة جامعة أسيوط







أسيوط ـ محمود عجمى

نظمت كلية الصيدلة بجامعة أسيوط، حفل تخريج الدفعة 52 للعام الدراسي 2017-2018 من طلبة الكلية وذلك تحت رعاية الدكتور أحمد عبده جعيص رئيس جامعة أسيوط، وبحضور الدكتور طارق الجمال نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث ،والدكتور علاء عرفات نقيب صيادلة أسيوط والدكتور أحمد عبد المولى عميد الكلية، والدكتور محروس عثمان أحمد وكيل الكلية لشئون الدراسات العليا والبحوث ،والدكتور محمود البدري وكيل الكلية لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة والدكتورة منى المهدي منسق عام الأنشطة الطلابية بالكلية.

وأكد الدكتور طارق الجمال نائب رئيس جامعة أسيوط لشئون الدراسات العليا والبحوث، خلال كلمته على ثقته الكبيرة في قدرات الجيل الجديد من الصيادلة ،والذي تتلمذ على أيدي نخبة من أعضاء هيئة التدريس بصيدلة أسيوط، التي تعتبر هي الأفضل في خبراتها وعلمها ،بمجال العمل الصيدلي وأثنى على الجهد المبذول في تطوير التعليم الصيدلي والبحث العلمي بالكلية التي تم تجديد اعتماد جودتها من الهيئة القومية لضمان الجودة والاعتماد ،بما يدل على قدرة الكلية الفائقة على المساهمة في تحسين الرعاية الصحية للمجتمع من ناحية وعلى المنافسة في مجالات العمل الصيدلي على كافة المستويات.

ومن جانبه هنأ الدكتور أحمد عبد المولى، عميد كلية الصيدلة، الخريجين وأولياء أمورهم ،وشكرهم جميعاً على عظيم جهدهم خلال سنوات الدراسة وحتى التخرج كما شكر كل من عاونهم خلال سنين الدراسة الشاقة بالكلية من رؤساء الأقسام وأعضاء هيئة التدريس ومعاونيهم، وجميع العاملين بالكلية على دعمهم وتفانيهم و إخلاصهم ،ودعا الجميع إلى الاستمرار في العمل على رفعة الكلية والجامعة والوطن.

وأثناء الحفل قام الطلاب الخرجين بأداء قسم المهنة والذي ألقاه عليهم الدكتور علاء عرفات نقيب صيادلة أسيوط، وفى الختام تم تكريم الدكتور محمد محمود عبد اللطيف لحصوله على درجة أستاذ كما تم تكريم الحاصلين على درجة الدكتوراه والماجستير فى العلوم الصيدلية خلال هذا العام، إلى جانب تكريم أوائل الخرجين والحاصلين على تقدير امتياز وهم أحمد محسن كمال، أحمد عبد الظاهر سعدي، فاطمة الزهراء علي محمد، رانيا ممدوح كامل، بوستينة أمين ملك، آية ممدوح سليمان، أحمد محمود مصطفى، عبد الرحمن محمد سيد، دينا محمد أحمد أبو الوفا، أميرة عدلي محمد خليفة.