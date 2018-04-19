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صور.. جنازة شهيد سيناء بطوخ.. ووالدته: "خدوا بالكم من زمايله كان بيحبهم قوى"

الخميس، 19 أبريل 2018 05:46 م
صور.. جنازة شهيد سيناء بطوخ.. ووالدته: "خدوا بالكم من زمايله كان بيحبهم قوى" تشييع جنازة الشهيد


القليوبية نيفين طه
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شيع المئات من أهالى قرية كفر العمار مركز طوخ فى جنازة شعبية ورسمية مهيبة، شهيد الواجب المجند أحمد محمد رضا المجند بالقوات المسلحة، والذى استشهد فى العملية الشاملة بسيناء، وكان مصابا ومحتجزا بمستشفى المعادى العسكرى حتى لقى ربه اليوم متأثرا بإصابته.

خرجت الجنازة من مسجد النور بقرية كفر العمار، بمشاركة اللواء محمود عشماوى محافظ القليوبية والمستشار العسكرى، للمحافظة والنواب أحمد بدوى ومحمد سليم ومحمد الفيومى أعضاء البرلمان ومحمد خيرى رئيس مدينة طوخ.

وتحولت الجنازة إلى مظاهرة ضد الإرهاب، وردد المشاركين فيها الهتافات المنددة بالإرهاب والإرهابين، مطالبين باستكمال الحرب الشاملة على الإرهاب للقضاء على الجماعات الإرهابية بسيناء.

وشارك سيدات القرية فى الجنازة، وأطلقت بعضهن الزغايد، ورددن هتافات " لاإله إلا الله الشهيد حبيب الله"، و"بالسلامة يا عريس الجنة".

وقالت والدة الشهيد خلال تلقى العزاء لقادة وزملاء الشهيد: "خدوا بالكم من زمايله ده كان بيحبهم قوى".

ومن جانبه، وجه محافظ القليوبية التعازى لأسرة الشهيد، مشيرًا إلى أن المحافظة تفخر وتعتز أن يكون من بين أبنائها شهداء للقوات المسلحة، وهذا وسام على صدر كل قليوبى ومصرى، وإن التاريخ سيخلدهم دائمًا، مؤكدا إصرار الدولة المصرية على اقتلاع جذور الإرهاب الأسود والقصاص لكل الشهداء، مشيرًا إلى أن الإرهاب لا يهزم الأوطان.

 

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