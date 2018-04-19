صور.. تجهيز ساحة الجندى المجهول بالعريش استعدادا لاحتفالات تحرير سيناء







شمال سيناء - محمد الحر

تواصل لجنة من إدارة تحسين البيئة ورئاسة قطاع شرق المدينة ورئاسة حى أبو صقل وإدارة الحدائق تجهيز ورفع كفاءة ساحة النصب التذكارى للجندى المجهول بمدينة العريش إستعدادا لاحتفالات شمال سيناء بالعيد القومي.

وقال فيصل ابو هاشم، مدير المركز الإعلامى بمجلس مدينة العريش، انه جارى العمل على قدم وساق لإعادة تجهيز ورفع كفاءة ساحة النصب التذكارى بمدينة العريش، وإعادة تأهل الحديقة المحيطة بها والشارع العام الذى يربطه بديوان عام المحافظة.

وأشار ابو هاشم إلى أن تجهيز النصب التذكارى يجرى بمتابعة العميد أسامة الغندور، رئيس مجلس مدينة العريش، إستعدادا لإحتفالات المحافظة بالعيد القومى، والمقرر فى يوم 25 من أبريل الجاري.

ومن المقرر قيام اللواء السيد عبد الفتاح حرحور محافظ شمال سيناء، يوم 25 أبريل ،بوضع إكليل زهور على قبر الجندى المجهول بساحة الشهداء بالعريش، وقراءة الفاتحة على أرواح الشهداء بمناسبة أعياد التحرير.



تجهيز ساحة الجندى المجهول بالعريش



تجهيز ساحة الجندى المجهول بالعريش



تجهيز ساحة الجندى المجهول بالعريش



تجهيز ساحة الجندى المجهول بالعريش



تجهيز ساحة الجندى المجهول بالعريش



تجهيز ساحة الجندى المجهول بالعريش



تجهيز ساحة الجندى المجهول بالعريش