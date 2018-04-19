صور.. انطلاق فعاليات اليوم الإندونيسى بمكتبة دمنهور العامة بالبحيرة







البحيرة - ناصر جودة

انطلقت مساء اليوم، فعاليات اليوم الثقافي المصري الإندونيسى بمكتبة مصر العامة بدمنهوربحضورالمهندسة نادية عبده محافظ البحيرة، والسفير حلمى فوزى سفير إندونيسيا فى مصر.

تضمن الاحتفال ورش فنية وأشغال للأطفال ومعرضا للحرف اليدوية، بالإضافة إلى عدد من العروض الفنية الشعبية المصرية والإندونيسية منها "رقصة رافعى جيلينج، دانجدوت، رقصة أونديل أونديل، رقصة سامان، إنسترومنت، بنجاك سيلات".

كما تضمن الاحتفال عروض التنورة والإنشاد الدينى وكورال الأطفال وافتتاح معرض للصور الفوتوغرافية التى تؤرخ لمحافظة البحيرة للمؤرخ خالد معروف.

شارك فى الاحتفال، الدكتور عبيد صالح رئيس جامعة دمنهور، وحازم الأشمونى السكرتير العام المساعد لمحافظة البحيرة، السفير رضا الطايفى، مدير المشروعات الثقافية بمكتبة مصر العامة، والدكتور إبراهيم خضر، وكيل وزارة الشباب والرياضة، والدكتور بشارة عبد الملك، منسق العلاقات العامة بمطرانية البحيرة، وسامى الصياد، وكيل وزارة التضامن بالبحيرة.