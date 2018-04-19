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صور.. إقامة معرض "صنع فى سوهاج 3" بالقاهرة و 6 أكتوبر بمشاركة 24 عارضا

الخميس، 19 أبريل 2018 03:32 م
صور.. إقامة معرض "صنع فى سوهاج 3" بالقاهرة و 6 أكتوبر بمشاركة 24 عارضا معرض صنع فى سوهاج 1 و 2


سوهاج عمرو خلف
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أعلن الدكتور أيمن عبد المنعم محافظ سوهاج، إقامة معرض "صنع فى سوهاج 3" بمؤسسة الأهرام بالقاهرة وجامعة الأهرام الكندية بمدينة 6 أكتوبر، الساعة السادسة من مساء الأحد المقبل وحتى الخميس 26 أبريل بمشاركة 24 عارضا يمثلون الأسر المنتجة وأصحاب الحرف اليدوية والجمعيات الأهلية وذوى الإعاقة ومنتجات المدارس الفنية وانتاج مصانع المناطق الصناعية.

 

وأوضح المحافظ فى بيان أن سوهاج تشتهر بالمنتجات اليدوية والحرفية والمصانع الانتاجية، حيث سيتم خلال المعرض عرض منتجات النسيج والتللى التى تشتهر بها مدينة أخميم، وانتاج المناطق الصناعية كمصنع انتاج الأخشاب من المخلفات الزراعية وانتاج الأخشاب من مخلفات الموز، ومنتجات المعادن والآثاث والبلاستيك والأدوات المنزلية والكهربائية والمنظفات.

 

وأضاف عبدالمنعم أن إقامة معارض "صنع فى سوهاج" تهدف إلى تسويق تلك المنتجات داخل وخارج المحافظة، مشيرا إلى أن نجاح تلك المعارض داخل المحافظة كان الدافع الأكبر للتفكير لتسويق تلك المنتجات بالمحافظات الأخرى.

 

وأشاد المحافظ بدور مؤسسة الأهرام فى تقديم الدعم والمساهمة فى إقامة تلك المعارض والتى تساعد فى تسويق منتجات المحافظة وتشجيع ودعم الشباب من أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة من خلال مساعدتهم فى تقديم منتجاتهم وتسويقها للجمهور داخل وخارج المحافظة، وذلك تماشيا مع سياسة الدولة التى تهدف إلى تشجيع المشروعات الصغيرة ودعم أصحابها.

 

ومعرض جامعة الأهرام الكندية يقام فى إطار احتفال كلية الإعلام باليوم الإفريقى بمشاركة محافظة سوهاج وعدد من الدول الأفريقية، ويمثل فرصة للمستثمرين وأصحاب الحرف اليدوية من التسويق لمنتجاتهم لتلك الدول.

 

صورة ارشيفية ـ افتتاح معرض صنع في سوهاج 1 و2 (4)
 افتتاح معرض صنع في سوهاج 1 و2 

 

صورة ارشيفية ـ افتتاح معرض صنع في سوهاج 1 و2 (8)
 افتتاح معرض صنع في سوهاج 1 و2 

 

صورة ارشيفية ـ افتتاح معرض صنع في سوهاج 1 و2 (15)
افتتاح معرض صنع في سوهاج 1 و2 

 

صورة ارشيفية ـ افتتاح معرض صنع في سوهاج 1 و2 (16)
 افتتاح معرض صنع في سوهاج 1 و2 

 

صورة ارشيفية ـ افتتاح معرض صنع في سوهاج 1 و2 (17)
افتتاح معرض صنع في سوهاج 1 و2 

 

صورة ارشيفية ـ افتتاح معرض صنع في سوهاج 1 و2 (21)
 افتتاح معرض صنع في سوهاج 1 و2 

 

صورة ارشيفية ـ افتتاح معرض صنع في سوهاج 1 و2 (23)
 افتتاح معرض صنع في سوهاج 1 و2 

 


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