سفيرة الكونغو تصل الأقصر لحضور حفل إزاحة الستار عن تمثال رمسيس الثانى







الأقصر – أحمد مرعى

وصلت إلى محافظة الأقصر، مساء اليوم الخميس، السفيرة Booto Nduku سفيرة دولة الكونغو بالقاهرة، حيث تشارك فى الاحتفالية الكبرى التى ستقام غداً الجمعة، لإزاحة الستار عن تمثال رمسيس الثانى بعد ترميمه بمعبد الأقصر.

ويشارك فى الاحتفالية كل من الدكتور خالد العنانى وزير الآثار، ومحمد بدر محافظ الأقصر، وعدد من قيادات وزارة الآثار، وعدد من الشخصيات الهامة، والعديد من وسائل الإعلام المرئية والمسموعة.