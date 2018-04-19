ردم 6 أبار مخالفة وإزالة تعديات على 760 فدانا من أملاك الدولة بالفرافرة







الوادى الجديد – ماهر أبو نور

تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفرافرة بمحافظة الوادى الجديد بالتعاون مع إدارة حماية أملاك الدولة ومديرية الأمن من تنفيذ حملة إزالة لتعديات على أراضى الدولة بقرية الكفاح على مساحة 760 فدانا أملاك الدولة كما تم إزالة وهدم 6 من آبار جوفية تم حفرها بدون تصاريح وأعيد الشىء لأصله وتحررت المحاضر اللازمة بإجراءات التنفيذ.

وقال اللواء محمد الفحام، رئيس مركز ومدينة الفرافرة فى بيان له إنه يجرى تنفيذ حملات الإزالة لجميع التعديات على أراضى الدولة فى كافة المناطق التابعة للمركز والقرى التابعة له وذلك فى إطار تنفيذ توجيهات اللواء محمد الزملوط محافظ الإقليم بضرورة القضاء على ظاهرة التعدى على أراضى الدولة بصفة فورية.