رئيس مدينة الأقصر يأمر بتغطية غرفة مجارى بأحد الشوارع استجابة لشكوى سيدة

رئيس مدينة الأقصر يأمر بتغطية غرفة مجارى بأحد الشوارع استجابة لشكوى سيدةالخميس، 19 أبريل 2018 09:39 م
العميد أيمن الشريف رئيس مدينة الأقصر
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أعلن العميد أيمن الشريف، رئيس مدينة الأقصر، أنه يعمل على حل المشكلات التى تواجة المواطنين فى الشارع الأقصرى، خاصة التى تعرض على صفحات التواصل الاجتماعى "فيس بوك" وسيقوم بحلها فوراً، وذلك رداً على ما ورد بالشكوى المقدمة من استغاثة سيدة بإحدى صفحات السوشيال ميديا.
أمر رئيس مدينة الأقصر، بحل المشكلة وتم تركيب غطاء لغرفة المجارى المفتوحة بالشارع، وناشد كافة المواطنين ضرورة المساعدة فى الحفاظ على مدينتهم، عبر قيامهم بالإبلاغ الفورى بأى مشكلة على الصفحة الرسمية لمجلس مدينة الأقصر بـ" فيس بوك "، ما دامت فى إطار قانونى، وسيقوم بتكليف رجال مجلس المدينة بحل هذه المشكلة فوراً .
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