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رئيس جامعة طنطا يشارك طلاب التربية النوعية المهرجان السنوى لمشروعات التخرج‎

الخميس، 19 أبريل 2018 10:45 م
رئيس جامعة طنطا يشارك طلاب التربية النوعية المهرجان السنوى لمشروعات التخرج‎ جانب من الاحتفال


الغربية – احمد زيادة
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نظمت كلية التربية النوعية اليوم المهرجان السنوى لمشاريع تخرج الطلاب لأقسام الكلية الإعلام التربوى بشعبتى الصحافه والمسرح والاقتصاد المنزلى وتكنولوجيا التعليم والتربية الفنية والتربية الموسيقية، والذى شمل معارض فنية متنوعة وعرض لمجلات حائط ومجسمات.

من جانبه أكد الدكتور مجدى سبع على دعمه الكامل لجميع الطلاب عامة والتربية النوعية خاصة، وأضاف أن هذه المشاريع تخلق حالة من التنافس بين الطلاب كما تساعدهم فى تطوير مهاراتهم فى كافة التخصصات النوعية التى تشمل الإعلام التربوى والاقتصاد المنزلى وتكنولوجيا التعليم والتربية الفنية والتربية الموسيقية.

بدأ المهرجان بعرض الطابور العسكرى الذى نظمته طلاب قسم الإعلام التربوى الدكتور سيد مزروع عميد الكلية والسادة رؤساء الأقسام العلمية وأعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونه وحشد كبير من الطلبة والطالبات.

على الجانب الآخر تم تقديم حفل موسيقى لبعض الأغانى الوطنية والتى من شأنها رفع الروح المعنوية للشباب والتأكيد على قيم الولاء والانتماء لمصرنا الغالية.

 


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