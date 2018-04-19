رئيس جامعة طنطا يحضر حفلا جماعيا للأيتام بمجمع الكليات بسبرباى‎

رئيس جامعة طنطا يحضر حفلا جماعيا للأيتام بمجمع الكليات بسبرباىالخميس، 19 أبريل 2018 05:00 م
رئيس جامعة طنطا يحضر حفلا جماعيا للأيتام
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حضر الدكتور مجدى سبع، رئيس جامعة طنطا حفل يوم اليتيم الذى نظمته إدارة رعاية الشباب بالجامعة، اليوم الخميس، بالتعاون مع الأسر الطلابية "أسرة فلاش" بمجمع الكليات بسبرباى.
و أكد سبع، أن الجامعة لا تدخر جهدا فى رعاية الأيتام وتقديم الدعم المالى والمعنوى لهم ومشاركتهم احتفالاتهم، وحضر الحفل الدكتور محمد إبراهيم عميد كلية الحقوق والدكتور مجدى وكوك منسق عام الأنشطة الطلابية بالجامعة والدكتور وليد العشرى مدير المركز الإعلامى وجمال حمزة مدير عام رعاية الشباب.
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