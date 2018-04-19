رئيس المركز التكنولوجى بإدفو: "قضينا على الرشوة.. ونفعل الشباك الواحد"

كتب محمود حسين - عبد الله صلاح

شهد اليوم الثانى لزيادة وفد لجنة الإدارة المحلية برئاسة المهندس أحمد السجينى، لمحافظة أسوان، تفقد المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين بمركز إدفو، وذلك بحضور المحافظ اللواء مجدى حجازى.

وأكدت أمل فهمى، رئيسة المركز لوفد البرلمان، أن هذا المركز نجح فى القضاء على "اللف كعب داير" للمواطنين بمركز إدفو بأسوان، بعد المعاناة التى كانوا يعانوها فى المصالح الحكومية.

ولفتت إلى أن المركز عمل أيضا على محاربة الفساد والمحسوبية وتقديم الرشوة فى إنهاء مصالح المواطنين، مشيرة إلى أن المركز يعمل على تقديم خدمات منها تراخيص البناء ورخص المحلات بأنواعها والإعلانات والاشغال والتشغيل وغيرها من الطلبات التى تهم المواطنين الوحدات المحلية يوميا.

ويضم الوفد كل من رئيس اللجنة أحمد السجينى، محمد الحسينى، وكيل اللجنة، محمد الدامى، أمين سر، والنائب عبد الحميد كمال، النائب فتحى الشرقاوى، والنائب بدوى النويشى، والنائب رشاد عبدالحميد، والنائب يسرى الأسيوطى، النائب نبيل شاهين، والنائبة سلوى أبو الوفا وممثل وزارة التنمية المحلية، اللواء محمد البندارى، ورضا حسين، أمين لجنة الإدارة المحلية.

يشار إلى أن الزيارة تأتى بعد أيام من موافقة اللجنة على قانون تنمية جنوب مصر، المقدم من الحكومة، وذلك فى إطار خطة الدولة للإسراع بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية والعمرانية الشاملة لمناطق إقليم جنوب مصر، ضمن الخطة العامة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للدولة، وذلك بالتنسيق بين الوزارات والمحافظات والجهات والهيئات المعنية.