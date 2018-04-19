رئيس الأركان الروسى وقائد حلف الأطلسى يجتمعان اليوم لبحث أزمة سوريا

رئيس الأركان الروسى وقائد حلف الأطلسى يجتمعان اليوم لبحث أزمة سورياالخميس، 19 أبريل 2018 11:17 ص
قصف سوريا
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نقلت وكالة تاس الروسية للأنباء عن وزارة الدفاع الروسية قولها إن فاليرى جيراسيموف رئيس الأركان الروسى وكيرتس سكاباروتى القائد الأعلى لقوات حلف شمال الأطلسى فى أوروبا سيجتمعان فى أذربيجان، اليوم الخميس، لمناقشة الوضع فى سوريا.
وذكرت الوكالة أن جيراسيموف وصل إلى باكو قبيل إجراء المحادثات التى من المتوقع أن تتناول كذلك شؤون حلف شمال الأطلسى والأنشطة العسكرية الروسية فى أوروبا.
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