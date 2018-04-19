دفاع البرلمان العراقى: قواتنا تعتزم شن غارات أخرى على داعش فى سوريا







(أ ش أ)

أعلنت لجنة الأمن والدفاع بالبرلمان العراقى، اليوم الخميس، عزم القوات الجوية العراقية تنفيذ غارات أخرى على مواقع عناصر تنظيم "داعش" الإرهابى فى سوريا خلال الأيام المقبلة.

وقال مقرر اللجنة عبد العزيز حسن ـ فى تصريحات لوكالة الأنباء العراقية (واع) " إن الضربات التى نفذتها القوات الجوية العراقية على مواقع عناصر داعش الإرهابى فى سوريا تمت وفق معلومات استخباراتية وبالتنسيق مع الحكومة السورية والجانب الروسى والإيراني" ، مشيرا إلى أن الأيام المقبلة ستشهد عمليات أخرى لضرب مواقع داعش فى سوريا وفق معلومات استخباراتية مرتبطة بالغرفة الرباعية المشكلة من سوريا والعراق وروسيا وإيران.

وأضاف أن القوات العراقية استخدمت مقاتلات (إف-16) للعبور إلى سوريا وتنفيذ الضربات، موضحا أن الضربات نفذت على مواقع مهمة لداعش.

يذكر أن القوات الجوية العراقية نفذت، فى وقت سابق اليوم، ضربات جوية ضد مواقع داعش الإرهابية فى سوريا من الجهة الحدودية مع العراق.