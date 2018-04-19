جامعة المنصورة تنظم مؤتمر التغيرات الحضارية والاضطرابات النفسية للمراهقين

جامعة المنصورة تنظم مؤتمر التغيرات الحضارية والاضطرابات النفسية للمراهقينالخميس، 19 أبريل 2018 06:14 ص
الدكتور محمد القناوى رئيس جامعة المنصورة
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ينظم اليوم، قسم الأمراض النفسية بكلية الطب المؤتمر السنوى الثانى بعنوان " التغيرات الحضارية والاضطرابات النفسية للمراهقين " خلال الفترة من 19-20 ابريل الساعة 11 صباحا بفندق جامعة المنصورة، تحت رعاية الدكتور محمد القناوى رئيس جامعة المنصورة ، الدكتور السعيد عبد الهادى عميد كلية الطب وتنظيم الدكتور هالة البرعى رئيس القسم ورئيس المؤتمر.
يناقش المؤتمر تأثيرات الصدام الحضارى، الجوانب الايجابية والسلبية للحرية ، الصراع ما بين الأجيال ، اساءة استخدام الانترنت ، إدمان المواد الإباحية ، التعرض للانتهاك الجنسى ، اضطرابت المفهوم الغربى للمثلية الجنسية ، العنف المنزلى ، الصدمة التى يتعرض لها اللاجئين ، التفكك الأسرى ، السمات المميزة للاضطراب النفسى لدى المراهقين.
يشارك بالمؤتمر المجلس الاقليمى للصحة النفسية ، المجلس القومى للمرأة، يحاضر بالمؤتمر نخبة من الأساتذة ورؤساء أقسام الطب النفسى بجامعات طنطا – عين شمس القصر العينى – الزقازيق – الاسكندرية – قناة السويس – مستشفى المطار – الأمانة العامة للصحة النفسية.
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