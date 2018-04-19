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جامعة الإسكندرية تفوز بالمركز الأول فى مسابقات الكاراتيه

الخميس، 19 أبريل 2018 04:46 م
جامعة الإسكندرية تفوز بالمركز الأول فى مسابقات الكاراتيه كاراتيه - ارشيفية


الإسكندرية- هناء أبو العز
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فازت جامعة الإسكندرية، بالمركز الأول طلبة والترتيب العام الأول على مستوى الجامعات المصرية فى بطولة الجامعات للكاراتية ( دورة الشهيد الرفاعى الـ 45 ) بـ333 نقطة بفارق 120 نقطة عن جامعة حلوان التى جاءت فى المركز الثانى.

 

كما حصلت جامعة الإسكندرية على الترتيب العام الثانى فى نفس البطولة طالبات.

 

جاء ذلك خلال بطولة ا لجامعات للكاراتيه لتى نظمتها جامعة الإسكندرية بالتعاون مع الاتحاد الرياضى المصرى بالنادى الأولمبى والتى استمرت فى الفترة من 16وحتى 18 أبريل الجارى بمشاركة الجامعات المصرية.

 

 


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