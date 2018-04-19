جامعة الإسكندرية تفوز بالمركز الأول فى مسابقات الكاراتيه

جامعة الإسكندرية تفوز بالمركز الأول فى مسابقات الكاراتيهالخميس، 19 أبريل 2018 04:46 م
كاراتيه - ارشيفية
إضافة تعليق
فازت جامعة الإسكندرية، بالمركز الأول طلبة والترتيب العام الأول على مستوى الجامعات المصرية فى بطولة الجامعات للكاراتية ( دورة الشهيد الرفاعى الـ 45 ) بـ333 نقطة بفارق 120 نقطة عن جامعة حلوان التى جاءت فى المركز الثانى.
كما حصلت جامعة الإسكندرية على الترتيب العام الثانى فى نفس البطولة طالبات.
جاء ذلك خلال بطولة ا لجامعات للكاراتيه لتى نظمتها جامعة الإسكندرية بالتعاون مع الاتحاد الرياضى المصرى بالنادى الأولمبى والتى استمرت فى الفترة من 16وحتى 18 أبريل الجارى بمشاركة الجامعات المصرية.
إضافة تعليق
البرلمانى الليبى محمد الرعيض رئيس غرفة التجارة الليبية لـ"اليوم السابع":نعول على القاهرة لتوحيد المؤسسة العسكرية وندعو رجال الأعمال المصريين للاستثمار فى بلادنا.. الدستور أولا ونحتاج لحكومة موحدة
معركة سلفية إخوانية.. برهامى يفضح السلفيين المنحازين للإخوان: الجماعة وأنصارها يعتبرون مصر "دار كفر".. ويقبلون الشذوذ الجنسى لإرضاء الغرب.. وداعية إخوانى يرد: "أنت تافه ولك فتوى أباحت الشذوذ وهجومك علينا هوس"
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة